https://crimea.ria.ru/20260506/pereezd-chata-v-mvd-rasskazali-o-novoy-skheme-obmana-semey-boytsov-svo-1155780840.html
Переезд чата: в МВД рассказали о новой схеме обмана семей бойцов СВО
Переезд чата: в МВД рассказали о новой схеме обмана семей бойцов СВО - РИА Новости Крым, 06.05.2026
Переезд чата: в МВД рассказали о новой схеме обмана семей бойцов СВО
Мошенники отправляют в группы, где родственники ищут пропавших участников СВО, сообщение о якобы "переезде чата" из-за блокировок или технических проблем, после РИА Новости Крым, 06.05.2026
2026-05-06T10:21
2026-05-06T10:21
2026-05-06T10:21
мошенничество
участники сво
новости
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
интернет
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/07/1147027255_32:151:1280:853_1920x0_80_0_0_e99f657e45d858a7bb41fb9f319aaa31.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Мошенники отправляют в группы, где родственники ищут пропавших участников СВО, сообщение о якобы "переезде чата" из-за блокировок или технических проблем, после чего воруют аккаунты пользователей. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.Кроме того, подобные сообщества изначально находятся в зоне повышенного внимания противника. Размещая там персональные данные, фотографии, детали службы или перемещений, пользователи нередко сами раскрывают чувствительную информацию.Также чаты используются мошенниками для выбора жертв. После размещения сообщений о поиске злоумышленники могут выходить в личные сообщения с предложениями "помощи", "ускорения выплат" или "проверки статуса".Ранее сообщалось, что аферисты в преддверии Дня Победы придумали новую схему, в рамках которой представляются членами поисковых отрядов и отправляют потенциальным жертвам вредоносные ссылки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снова под прицелом: мошенники обманывают бойцов СВО и их родственниковНа Кубани "председатель колхоза" лишил пенсионерку 8,2 млн рублей"Горящие туры" на майские: аферисты придумали новую схему
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/07/1147027255_246:155:1176:853_1920x0_80_0_0_69aa87e382189ae66fb5b078cf93df82.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мошенничество, участники сво, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), интернет
Переезд чата: в МВД рассказали о новой схеме обмана семей бойцов СВО
Мошенники обманывают родственников бойцов СВО через "переезд чата"
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Мошенники отправляют в группы, где родственники ищут пропавших участников СВО, сообщение о якобы "переезде чата" из-за блокировок или технических проблем, после чего воруют аккаунты пользователей. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Ссылка ведет не в новый чат, а в бот, где под предлогом подтверждения участия просят номер телефона и код из SMS. Дальше — "угон" аккаунта и все связанные с этим последствия", - говорится в сообщении.
Кроме того, подобные сообщества изначально находятся в зоне повышенного внимания противника. Размещая там персональные данные, фотографии, детали службы или перемещений, пользователи нередко сами раскрывают чувствительную информацию.
Также чаты используются мошенниками для выбора жертв. После размещения сообщений о поиске злоумышленники могут выходить в личные сообщения с предложениями "помощи", "ускорения выплат" или "проверки статуса".
Ранее сообщалось, что аферисты в преддверии Дня Победы придумали новую схему
, в рамках которой представляются членами поисковых отрядов и отправляют потенциальным жертвам вредоносные ссылки.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: