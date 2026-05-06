Переезд чата: в МВД рассказали о новой схеме обмана семей бойцов СВО - РИА Новости Крым, 06.05.2026
Переезд чата: в МВД рассказали о новой схеме обмана семей бойцов СВО
Мошенники отправляют в группы, где родственники ищут пропавших участников СВО, сообщение о якобы "переезде чата" из-за блокировок или технических проблем, после РИА Новости Крым, 06.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Мошенники отправляют в группы, где родственники ищут пропавших участников СВО, сообщение о якобы "переезде чата" из-за блокировок или технических проблем, после чего воруют аккаунты пользователей. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.Кроме того, подобные сообщества изначально находятся в зоне повышенного внимания противника. Размещая там персональные данные, фотографии, детали службы или перемещений, пользователи нередко сами раскрывают чувствительную информацию.Также чаты используются мошенниками для выбора жертв. После размещения сообщений о поиске злоумышленники могут выходить в личные сообщения с предложениями "помощи", "ускорения выплат" или "проверки статуса".Ранее сообщалось, что аферисты в преддверии Дня Победы придумали новую схему, в рамках которой представляются членами поисковых отрядов и отправляют потенциальным жертвам вредоносные ссылки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снова под прицелом: мошенники обманывают бойцов СВО и их родственниковНа Кубани "председатель колхоза" лишил пенсионерку 8,2 млн рублей"Горящие туры" на майские: аферисты придумали новую схему
Переезд чата: в МВД рассказали о новой схеме обмана семей бойцов СВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Мошенники отправляют в группы, где родственники ищут пропавших участников СВО, сообщение о якобы "переезде чата" из-за блокировок или технических проблем, после чего воруют аккаунты пользователей. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Ссылка ведет не в новый чат, а в бот, где под предлогом подтверждения участия просят номер телефона и код из SMS. Дальше — "угон" аккаунта и все связанные с этим последствия", - говорится в сообщении.
Кроме того, подобные сообщества изначально находятся в зоне повышенного внимания противника. Размещая там персональные данные, фотографии, детали службы или перемещений, пользователи нередко сами раскрывают чувствительную информацию.
Также чаты используются мошенниками для выбора жертв. После размещения сообщений о поиске злоумышленники могут выходить в личные сообщения с предложениями "помощи", "ускорения выплат" или "проверки статуса".
Ранее сообщалось, что аферисты в преддверии Дня Победы придумали новую схему, в рамках которой представляются членами поисковых отрядов и отправляют потенциальным жертвам вредоносные ссылки.
