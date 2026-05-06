Переезд чата: в МВД рассказали о новой схеме обмана семей бойцов СВО

Переезд чата: в МВД рассказали о новой схеме обмана семей бойцов СВО - РИА Новости Крым, 06.05.2026

Мошенники отправляют в группы, где родственники ищут пропавших участников СВО, сообщение о якобы "переезде чата" из-за блокировок или технических проблем, после РИА Новости Крым, 06.05.2026

2026-05-06T10:21

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Мошенники отправляют в группы, где родственники ищут пропавших участников СВО, сообщение о якобы "переезде чата" из-за блокировок или технических проблем, после чего воруют аккаунты пользователей. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.Кроме того, подобные сообщества изначально находятся в зоне повышенного внимания противника. Размещая там персональные данные, фотографии, детали службы или перемещений, пользователи нередко сами раскрывают чувствительную информацию.Также чаты используются мошенниками для выбора жертв. После размещения сообщений о поиске злоумышленники могут выходить в личные сообщения с предложениями "помощи", "ускорения выплат" или "проверки статуса".Ранее сообщалось, что аферисты в преддверии Дня Победы придумали новую схему, в рамках которой представляются членами поисковых отрядов и отправляют потенциальным жертвам вредоносные ссылки.

