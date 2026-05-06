Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО: армия России движется по переднему краю и громит ВСУ тысячами - РИА Новости Крым, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260506/novosti-svo-armiya-rossii-dvizhetsya-po-perednemu-krayu-i-gromit-vsu-tysyachami-1155792472.html
Новости СВО: армия России движется по переднему краю и громит ВСУ тысячами
Новости СВО: армия России движется по переднему краю и громит ВСУ тысячами - РИА Новости Крым, 06.05.2026
Новости СВО: армия России движется по переднему краю и громит ВСУ тысячами
Вооруженные Силы Российской Федерации за прошедшие сутки ликвидировали в боях 1125 боевиков Киева, уничтожили десятки единиц техники противника, а также заняли... РИА Новости Крым, 06.05.2026
2026-05-06T13:36
2026-05-06T13:36
министерство обороны рф
новости сво
группировка войск "южная"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
группировка войск "днепр"
группировка войск "центр"
всу (вооруженные силы украины)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/06/1155792029_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_acee85996008b0644e77dd196760825a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные Силы Российской Федерации за прошедшие сутки ликвидировали в боях 1125 боевиков Киева, уничтожили десятки единиц техники противника, а также заняли более выгодные позиции. Об этом сообщается в своде Минобороны.Войска группировки "Север" улучшили тактическое положение и поразили формирования ВСУ в Сумской и Харьковской областях. Противник потерял до 210 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, артиллерийское орудие и зенитный ракетный комплекс.Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции. Ликвидировали живую силу и технику бригад Киева в Донецкой Народной Республике. ВСУ потеряли 180 солдат, две боевые бронированные машины, 26 автомобилей, три артиллерийских орудия, в том числе одно западного производства, и пять станций радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и разгромили формированиям механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в Донецкой Народной Республике. Потери ВСУ - до 130 военнослужащих, 17 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.Бойцы группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также ликвидировали несколько бригад штурмовых полков ВСУ и три бригады нацгвардии в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области. Киев потеря 290 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, семь автомобилей, две реактивные системы залпового огня, четыре артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.Войска "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике в Запорожской и Днепропетровской областях. Ликвидированы 280 военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей и артиллерийское орудие противника.Подразделения "Днепра" нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в Запорожской области. Уничтожены более 35 солдат, боевая бронированная машина, 21 автомобиль и две станции радиоэлектронной борьбы.Силы ПВО сбили двенадцать управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 605 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.5 мая армия России уничтожила девять управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, шесть крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и 601 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полтысячи беспилотников и семь снарядов HIMARS уничтожила ПВО за сутки52 беспилотника ликвидировали за 4 часа над восемью регионами РоссииКлючевой целью атаки ВСУ на Ленинградскую область стал порт Приморск
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/06/1155792029_345:0:3074:2047_1920x0_80_0_0_be1863703dd0220ecc0aad05d2400d42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости сво, группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "днепр", группировка войск "центр", всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , инфографика
Новости СВО: армия России движется по переднему краю и громит ВСУ тысячами

Киев потерял еще 1125 боевиков в зоне спецоперации за сутки

13:36 06.05.2026
 
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные Силы Российской Федерации за прошедшие сутки ликвидировали в боях 1125 боевиков Киева, уничтожили десятки единиц техники противника, а также заняли более выгодные позиции. Об этом сообщается в своде Минобороны.
Сводка Минобороны России из зоны СВО за 6 мая 2026Сводка Минобороны России из зоны СВО за 6 мая 2026
Войска группировки "Север" улучшили тактическое положение и поразили формирования ВСУ в Сумской и Харьковской областях. Противник потерял до 210 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, артиллерийское орудие и зенитный ракетный комплекс.
Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции. Ликвидировали живую силу и технику бригад Киева в Донецкой Народной Республике. ВСУ потеряли 180 солдат, две боевые бронированные машины, 26 автомобилей, три артиллерийских орудия, в том числе одно западного производства, и пять станций радиоэлектронной борьбы.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и разгромили формированиям механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в Донецкой Народной Республике. Потери ВСУ - до 130 военнослужащих, 17 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.
Бойцы группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также ликвидировали несколько бригад штурмовых полков ВСУ и три бригады нацгвардии в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области. Киев потеря 290 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, семь автомобилей, две реактивные системы залпового огня, четыре артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.
Войска "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике в Запорожской и Днепропетровской областях. Ликвидированы 280 военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей и артиллерийское орудие противника.
Подразделения "Днепра" нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в Запорожской области. Уничтожены более 35 солдат, боевая бронированная машина, 21 автомобиль и две станции радиоэлектронной борьбы.
Также оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией разгромлены цеха сборки беспилотников самолетного типа, склады горючего и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах.
Силы ПВО сбили двенадцать управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 605 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
5 мая армия России уничтожила девять управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, шесть крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и 601 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Полтысячи беспилотников и семь снарядов HIMARS уничтожила ПВО за сутки
52 беспилотника ликвидировали за 4 часа над восемью регионами России
Ключевой целью атаки ВСУ на Ленинградскую область стал порт Приморск
 
Министерство обороны РФНовости СВОГруппировка войск "Южная"Группировка войск "Север"Группировка войск "Восток"Группировка войск "Запад"Группировка войск "Днепр"Группировка войск "Центр"ВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:36Новости СВО: армия России движется по переднему краю и громит ВСУ тысячами
13:24Все нации против фашизма: в Симферополе открыли новую уличную выставку
13:15Бахчисарай и еще пять населенных пунктов обесточены
13:09Уголовное дело возбуждено после отравления школьников газом в Омской области
12:58Крым в тройке лидеров в ЮФО по темпам роста валового продукта
12:44Глава МИД Ирана заявил о возможность открыть Ормузский пролив
12:22В Омской области 14 школьников отравились из-за утечки на газопроводе
12:02Подросток расстрелял инспектора на ж/д станции в Москве – приговор
11:50При авиакатастрофе в Омской области погибли два человека – детали от СК
11:36В России аннулировали 8 тысяч видов на жительство мигрантов за три месяца
11:25В Европе начался дефицит лекарств
11:15Более 10 улиц Феодосии остались без света
11:07В Омской области разбился самолет
11:01Число пострадавших при атаке на Чебоксары выросло до 35 человек
10:57Удары ВСУ по Джанкою являются актом терроризма – Захарова
10:38Киев никогда не выполняет свои гуманитарные обязательства - МИД
10:21Переезд чата: в МВД рассказали о новой схеме обмана семей бойцов СВО
10:14Пятеро шпионов СБУ задержаны в четырех регионах России
10:07Медведев: только страх у Европы может предотвратить большую бойню
09:55Россияне смогут переехать в другой регион со своим номером телефона
Лента новостейМолния