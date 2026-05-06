Новости СВО: армия России движется по переднему краю и громит ВСУ тысячами

2026-05-06T13:36

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные Силы Российской Федерации за прошедшие сутки ликвидировали в боях 1125 боевиков Киева, уничтожили десятки единиц техники противника, а также заняли более выгодные позиции. Об этом сообщается в своде Минобороны.Войска группировки "Север" улучшили тактическое положение и поразили формирования ВСУ в Сумской и Харьковской областях. Противник потерял до 210 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, артиллерийское орудие и зенитный ракетный комплекс.Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции. Ликвидировали живую силу и технику бригад Киева в Донецкой Народной Республике. ВСУ потеряли 180 солдат, две боевые бронированные машины, 26 автомобилей, три артиллерийских орудия, в том числе одно западного производства, и пять станций радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и разгромили формированиям механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в Донецкой Народной Республике. Потери ВСУ - до 130 военнослужащих, 17 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.Бойцы группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также ликвидировали несколько бригад штурмовых полков ВСУ и три бригады нацгвардии в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области. Киев потеря 290 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, семь автомобилей, две реактивные системы залпового огня, четыре артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.Войска "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике в Запорожской и Днепропетровской областях. Ликвидированы 280 военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей и артиллерийское орудие противника.Подразделения "Днепра" нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в Запорожской области. Уничтожены более 35 солдат, боевая бронированная машина, 21 автомобиль и две станции радиоэлектронной борьбы.Силы ПВО сбили двенадцать управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 605 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.5 мая армия России уничтожила девять управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, шесть крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и 601 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

