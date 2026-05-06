На сайте "Бессмертного полка" пытаются размещать фото фашистов – СК - РИА Новости Крым, 06.05.2026
На сайте "Бессмертного полка" пытаются размещать фото фашистов – СК
На сайте "Бессмертного полка" пытаются размещать фото фашистов – СК - РИА Новости Крым, 06.05.2026
На сайте "Бессмертного полка" пытаются размещать фото фашистов – СК
Глава российского следствия Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по информации о попытках дискредитации акции "Бессмертный полк", сообщили в среду... РИА Новости Крым, 06.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Глава российского следствия Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по информации о попытках дискредитации акции "Бессмертный полк", сообщили в среду в пресс-службе Следкома РФ.
По данным ведомства, на сайте Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения в память о героях Великой Отечественной войны "Бессмертный полк России" фиксируются попытки размещения отретушированных фото фашистов в форме солдат Красной армии.
"По словам организаторов шествия, данные действия являются попыткой дискредитации акции", – сказано в сообщении.
В этой связи председатель СК России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России организовать процессуальную проверку, запросив всю необходимую информацию в Центральном штабе движения.
