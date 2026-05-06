https://crimea.ria.ru/20260506/na-kos-yuzhnye-v-sevastopole-zakupili-90-protsentov-oborudovaniya-1155802435.html
На КОС "Южные" в Севастополе закупили 90 процентов оборудования
На КОС "Южные" в Севастополе закупили 90 процентов оборудования - РИА Новости Крым, 06.05.2026
На КОС "Южные" в Севастополе закупили 90 процентов оборудования
Для канализационных очистных сооружений "Южные" в Севастополе закупили практически все необходимое оборудование. Треть техники уже смонтирована. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 06.05.2026
2026-05-06T16:58
2026-05-06T16:58
2026-05-06T16:58
строительство кос в крыму
очистные сооружения
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/06/1155802231_0:4:1060:600_1920x0_80_0_0_cf1863c3d43bc892a4c31857b7edb1bf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Для канализационных очистных сооружений "Южные" в Севастополе закупили практически все необходимое оборудование. Треть техники уже смонтирована. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он отметил, что сегодняшний день на стройплощадке работают более 300 человек и около 50 единиц техники.По информации Развожаева, самый тяжелый этап строительства практически завершен. Все основные сооружения подготовлены. Сейчас проходят гидроиспытания радиальных отстойников. Рабочие приступают к гидроизоляции, отделке и монтажу оборудования.При строительстве сбросного коллектора использовалась технология подземной проходки. Это позволило сократить охранную зону и минимизировать количество домовладений, которые пришлось бы выкупать."Лишних проблем у жителей на пути прокладывания коллектора не возникнет", – резюмировал Михаил Развожаев.Ранее сообщалось, что строительная готовность новых очистных сооружений в поселке Николаевка Симферопольского района Крыма составляет 32,1%. Ввести объект в эксплуатацию планируют в декабре 2027 года.Сергей Аксенов сообщал, что в Крыму до 2030 года планируется построить и реконструировать 24 канализационных очистных сооружений (КОС), на данный момент на восьми из них работы уже завершены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин открыл новые объекты в Крыму и СевастополеСтроительство КОС в Крыму - в будущем году откроют еще 7 объектовКогда построят канализационный коллектор в Балаклаве
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/06/1155802231_128:0:932:603_1920x0_80_0_0_8c12035e8f8b939b1c7443981327e78c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
строительство кос в крыму, очистные сооружения, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев
На КОС "Южные" в Севастополе закупили 90 процентов оборудования
КОС "Южные" в Севастополе укомплектованы оборудованием на 90 процентов - Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Для канализационных очистных сооружений "Южные" в Севастополе закупили практически все необходимое оборудование. Треть техники уже смонтирована. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Почти 90% сложнейшего высокотехнологичного оборудования уже закуплено и оплачено. Треть техники уже смонтирована, еще 30% находится на площадке и готово к установке", – написал губернатор в свое канале в МАКС.
Он отметил, что сегодняшний день на стройплощадке работают более 300 человек и около 50 единиц техники.
По информации Развожаева, самый тяжелый этап строительства практически завершен. Все основные сооружения подготовлены. Сейчас проходят гидроиспытания радиальных отстойников. Рабочие приступают к гидроизоляции, отделке и монтажу оборудования.
"Мы также закупили уникальное оборудование для утилизации ила. Отходы будут высушиваться и дожигаться, что делает процесс полностью безотходным и экологичным", – рассказал глава города.
При строительстве сбросного коллектора использовалась технология подземной проходки. Это позволило сократить охранную зону и минимизировать количество домовладений, которые пришлось бы выкупать.
"Лишних проблем у жителей на пути прокладывания коллектора не возникнет", – резюмировал Михаил Развожаев.
Ранее сообщалось, что строительная готовность новых очистных сооружений в поселке Николаевка Симферопольского района Крыма составляет 32,1%. Ввести объект в эксплуатацию планируют в декабре 2027 года.
Сергей Аксенов сообщал, что в Крыму до 2030 года планируется
построить и реконструировать 24 канализационных очистных сооружений (КОС), на данный момент на восьми из них работы уже завершены.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: