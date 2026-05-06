На КОС "Южные" в Севастополе закупили 90 процентов оборудования
На КОС "Южные" в Севастополе закупили 90 процентов оборудования
Для канализационных очистных сооружений "Южные" в Севастополе закупили практически все необходимое оборудование. Треть техники уже смонтирована.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Для канализационных очистных сооружений "Южные" в Севастополе закупили практически все необходимое оборудование. Треть техники уже смонтирована. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Почти 90% сложнейшего высокотехнологичного оборудования уже закуплено и оплачено. Треть техники уже смонтирована, еще 30% находится на площадке и готово к установке", – написал губернатор в свое канале в МАКС.

Он отметил, что сегодняшний день на стройплощадке работают более 300 человек и около 50 единиц техники.
По информации Развожаева, самый тяжелый этап строительства практически завершен. Все основные сооружения подготовлены. Сейчас проходят гидроиспытания радиальных отстойников. Рабочие приступают к гидроизоляции, отделке и монтажу оборудования.

"Мы также закупили уникальное оборудование для утилизации ила. Отходы будут высушиваться и дожигаться, что делает процесс полностью безотходным и экологичным", – рассказал глава города.

При строительстве сбросного коллектора использовалась технология подземной проходки. Это позволило сократить охранную зону и минимизировать количество домовладений, которые пришлось бы выкупать.
"Лишних проблем у жителей на пути прокладывания коллектора не возникнет", – резюмировал Михаил Развожаев.
Ранее сообщалось, что строительная готовность новых очистных сооружений в поселке Николаевка Симферопольского района Крыма составляет 32,1%. Ввести объект в эксплуатацию планируют в декабре 2027 года.
Сергей Аксенов сообщал, что в Крыму до 2030 года планируется построить и реконструировать 24 канализационных очистных сооружений (КОС), на данный момент на восьми из них работы уже завершены.
