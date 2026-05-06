На КОС "Южные" в Севастополе закупили 90 процентов оборудования

Для канализационных очистных сооружений "Южные" в Севастополе закупили практически все необходимое оборудование. Треть техники уже смонтирована. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 06.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Для канализационных очистных сооружений "Южные" в Севастополе закупили практически все необходимое оборудование. Треть техники уже смонтирована. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он отметил, что сегодняшний день на стройплощадке работают более 300 человек и около 50 единиц техники.По информации Развожаева, самый тяжелый этап строительства практически завершен. Все основные сооружения подготовлены. Сейчас проходят гидроиспытания радиальных отстойников. Рабочие приступают к гидроизоляции, отделке и монтажу оборудования.При строительстве сбросного коллектора использовалась технология подземной проходки. Это позволило сократить охранную зону и минимизировать количество домовладений, которые пришлось бы выкупать."Лишних проблем у жителей на пути прокладывания коллектора не возникнет", – резюмировал Михаил Развожаев.Ранее сообщалось, что строительная готовность новых очистных сооружений в поселке Николаевка Симферопольского района Крыма составляет 32,1%. Ввести объект в эксплуатацию планируют в декабре 2027 года.Сергей Аксенов сообщал, что в Крыму до 2030 года планируется построить и реконструировать 24 канализационных очистных сооружений (КОС), на данный момент на восьми из них работы уже завершены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин открыл новые объекты в Крыму и СевастополеСтроительство КОС в Крыму - в будущем году откроют еще 7 объектовКогда построят канализационный коллектор в Балаклаве

