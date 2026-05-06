Между двух стульев: чего испугался Пашинян на встрече с Путиным перед саммитом ЕС - РИА Новости Крым, 06.05.2026
Между двух стульев: чего испугался Пашинян на встрече с Путиным перед саммитом ЕС
Между двух стульев: чего испугался Пашинян на встрече с Путиным перед саммитом ЕС
Между двух стульев: чего испугался Пашинян на встрече с Путиным перед саммитом ЕС

Пашинян испугался на встрече с Путиным разрыва с Россией – эксперт

21:54 06.05.2026
 
© REUTERS Vahram BaghdasaryanПрезидент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Армении Никол Пашинян
© REUTERS Vahram Baghdasaryan. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Армении Никол Пашинян
© REUTERS Vahram Baghdasaryan
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Заявления армянского премьера Никола Пашиняна о том, что Армения стремится в ЕС, где ее с нетерпением ждут, является фикцией под давлением Европы в преддверии парламентских выборов в республике. Реальным во всей этой истории является страх Пашиняна перед перспективой разрыва отношений с Россией. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.
21:54
В Ереване 5 мая состоялся первый в истории саммит Армения – ЕС, совпавший с государственным визитом президента Франции Эммануэля Макрона, который среди прочего заявил, что Армения должна независимо защищать себя и российские войска ей для этого не нужны. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил, что республика стремится к членству в Евросоюзе, где ее с нетерпением ждут, так что она "будет счастлива" в составе ЕС. Помимо этого, он предложил создать некое содружество "независимых от России государств" на постсоветском пространстве, включая 14 стран бывшего СССР. По итогам мероприятий Ереван заключил стратегическое партнерство с Великобританией, Францией, Хорватией и Болгарией, а Евросоюз выделил Армении 30 миллионов евро на поддержку вооруженных сил.

"Ну, заявление о европейском выборе Армении, о том, что она стремится в ЕС и ее там якобы ждут – это фикция. Не более чем политическая демагогия. Потому что 7 июня в Армении выборы, и до того, как произойдет голосование, святое дело любого политтехнолога наобещать с три короба, потому что потом все это можно и не исполнять", – прокомментировал эксперт.

Обещание вхождения в ЕС политолог назвал "расхожим приемом" Евросоюза, с которым в нынешних условиях, по большому счету, ни у Армении, ни у кого бы то ни было еще нет ничего определенного на долгую перспективу.
"Что там будет через два года с Арменией и Пашиняном – один Бог знает. Всякое может измениться. Да и с Европейским Союзом тоже нет ничего определенного на долгую перспективу", – заметил Манойло.
В этой связи гораздо большего внимания, по мнению эксперта, заслуживают не заявления Пашиняна, а его поведение. В частности, во время недавнего визита в Москву и встречи с президентом России, которой армянский премьер-"евроинтегратор", судя по всему, страшно боялся, напомнил собеседник.

"Как на иголках сидел. Если посмотреть видеозапись встречи Владимира Владимировича Путина с Пашиняном – видно, как сидит и ерзает Пашинян, будто он не в кресле удобном, а между двух стульев находится", – сказал гость эфира.

И хотя в ходе встречи Пашинян вроде бы даже решился предъявить некоторые претензии, например, из-за того, что русские не стали умирать за интересы Армении, его мимика и жесты показывали, как страшно он боится того, что сейчас с Россией пойдет на обострение, а это серьезно, подчеркнул Манойло.

"Потому что если европейская помощь иллюзорная в будущем, то в Россию идет основной объем фруктов, овощей и сельхозпродукции, которая в Армении производится. А из России идут огромные деньги от диаспоры, потому что большая часть Армении зарабатывает деньги где – не на Западе, а в Российской Федерации. И в этом отношении экономики России и Армении массой зримых и незримых нитей связаны так, что их не разделить. И Пашинян реально боялся", – прокомментировал эксперт.

Об этом же страхе, считает он, свидетельствуют и недавние посты ведомого Европой премьер-министра Армении в социальных сетях, в частности, опубликованный им фрагмент видео с одного из мероприятий в Ереване, на котором Макрон поет у рояля, на котором играет пианист, а Пашинян отбивает ритм, стуча по барабанам.
"Вот как блогер Пашинян, может быть, и состоится, – сыронизировал политолог. – Но, опять-таки, позиционирование всех этих хобби, которые Пашинян отправляет в сеть, что он "и крестиком вышивать умеет" – это демонстрация в высшей степени его внутреннего напряжения. Чем больше он будет показывать себя играющим на барабанах, тем больше это будет подтверждать то, что у него далеко не все в порядке", – подытожил эксперт.
Ранее политолог Вадим Колесниченко, комментируя события в Ереване, высказал мнение, что и подписание Британии и Армении договора о стратегическом партнерстве, и вообще все, что произошло 4 мая и происходило до этого дня длительное время, ярко доказывает, как важны для Европы выборы в Армении в рамках реализации проекта по формированию так называемого "кольца ненависти вокруг России". По его словам, сегодня у всей Европы стоит задача обеспечить публичную поддержку Пашиняну. Применяются и политические, и все технические средства, чтобы Пашинян победил на этих выборах и завершилось движение Армении в сторону от России.
