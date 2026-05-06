Медведев: только страх у Европы может предотвратить большую бойню - РИА Новости Крым, 06.05.2026

2026-05-06T10:07

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. России навязывают концепцию "мира посредствам силы". Только формирование у Европы животного страха перед неприемлемым уроном может предотвратить бойню. Об этом зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев написал в статье для RT."Нам хотят навязать концепцию "мир посредством силы". Значит, ответить мы можем только "безопасностью России через животный страх Европы", – говорится в тексте.Медведев подчеркнул, что ни уговоры, ни демонстрация благих намерений, ни добрая воля и односторонние шаги по укреплению доверия не должны быть инструментами России по предотвращению большой бойни."А только формирование у Германии и поддерживающей ее "единой Европы" понимания неотвратимости получения ими неприемлемого урона в случае реализации плана "Барбаросса 2.0", – считает зампредседателя Совбеза РФ.Накануне стало известно, что Европейская комиссия объявила о создании альянса Евросоюза и Украины по беспилотникам и начала прием заявок на вступление в число учредителей данного проекта.В апреле Минобороны РФ опубликовало названия и адреса филиалов украинских предприятий в Европе, где производят беспилотники для ударов по России и комплектующие для БПЛА. Согласно документу, немецкая компания 3w Professional находится в немецком городе Ханау на Лизе-Мейтнер-штрассе и производит поршневые двигатели мощностью 30 лошадиных сил.Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал опубликованный Минобороны РФ список реестром потенциальных законных целей для российской армии.Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России. По его словам, если государства сознательно предоставляют свое воздушное пространство для ударов БПЛА по РФ, то они являются открытыми соучастниками агрессии против России, и предупредил о праве на самооборону.

