Люди ждали: завершено строительство канализации в Старом городе Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Завершено строительство сети водоотведения в районе Старого города крымской столицы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил генеральный директор ГУП РК "Вода Крыма" Максим Новик.Это очень важно для всего Симферополя, отметил руководитель предприятия."Мы понимаем, что этот массив расположен на достаточно высокой части города, и там были технические сложности. Многие годы канализационные стоки текли просто по улицам Старого города и спускались вниз – в центр Симферополя", – отметил он.Ранее, поделился Максим Новик, сотрудники "Воды Крыма" обходили дворы в данном районе и раздавали жителям методички, как подключаться к будущей канализации, какой необходим перечень документов."Где-то даже уговаривали жителей, что необходимо все-таки соблюдать определенные минимальные экологические нормы и подключаться к построенной сети. Ведь государство действительно затратило большие деньги, объект был очень дорогостоящий, и он не должен простаивать", – поделился он.Сейчас, по словам гостя студии, работа по подключению абонентов ведется очень активно."Мы это наблюдаем по своим договорам на технологическое присоединение, по выданным техническим условиям – процесс идет и очень активно, люди ждали этого, действительно ждали", – подчеркнул он.Также гендиректор предприятия рекомендовал поторопиться с подключением к канализации тем, кто этого еще не сделал."Я рекомендую тем, у кого есть возможность подключиться к новым сетям, сделать это, потому что дорожники заходят на ремонт асфальтового покрытия на улицах 8 Марта и Красноармейской. Там будет хороший ремонт дороги – с бордюрами, с бортовыми камнями. И дорога будет на гарантии минимум пять лет. Я думаю, что администрация города Симферополя не выдаст ордер на земляные работы открытым способом, чтобы вскрывать новый асфальт. Поэтому, конечно, здесь желательно поторопиться", – предупредил он.В то же время предприятие в данный момент прокладывает гильзы для того, чтобы у людей в дальнейшем без вскрытия асфальта была возможность подключиться к канализационным коллекторам, добавил Максим Новик."Эту работу мы ведем, где такая возможность существует. Но в целом лучше делать все сейчас, потому что потом это будет дороже", – заключил он.

новости крыма, максим новик, вода крыма, канализационный коллектор, симферополь, крым, городская среда, жкх, жкх крыма и севастополя