Крымчанину грозит до пяти лет лишения свободы за дедушкины патроны - РИА Новости Крым, 06.05.2026
Крымчанину грозит до пяти лет лишения свободы за дедушкины патроны
Крымчанину грозит до пяти лет лишения свободы за дедушкины патроны

У жителя Симферополя изъяли 100 патронов к огнестрельному оружию – возбуждено дело

08:49 06.05.2026
 
© МВД КрымВ Симферополе полицейские изъяли у местного жителя 100 пригодных для стрельбы патронов
В Симферополе полицейские изъяли у местного жителя 100 пригодных для стрельбы патронов
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. В Симферополе правоохранители изъяли у 46-летнего местного жителя сто боевых патронов. Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.
Экспертиза установила, что изъятые боеприпасы являются спортивно-охотничьими патронами кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм. Они могут быть использованы в нарезном огнестрельном оружии и полностью пригодны для стрельбы, уточнили в полиции.

"В ходе следствия мужчина дал признательные показания, пояснив, что не имел намерения использовать данные патроны. По его словам, боеприпасы были приобретены более 20 лет назад его дедушкой, который впоследствии скончался. Мужчина намеревался сдать патроны в полицию, но не успел этого сделать", - рассказали в МВД.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке, пересылке или ношении огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему. Санкция статьи предусматривает от трех до пяти лет заключения, уточнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что 51-летний житель Джанкойского района отправится в колонию за незаконный оборот взрывчатки и бездымного пороха. Также 38-летний житель Раздольненского района ответит за хранение взрывчатки и боеприпасов.
