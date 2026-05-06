Крымчанину грозит до пяти лет лишения свободы за дедушкины патроны - РИА Новости Крым, 06.05.2026

2026-05-06T08:49

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. В Симферополе правоохранители изъяли у 46-летнего местного жителя сто боевых патронов. Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.Экспертиза установила, что изъятые боеприпасы являются спортивно-охотничьими патронами кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм. Они могут быть использованы в нарезном огнестрельном оружии и полностью пригодны для стрельбы, уточнили в полиции.Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке, пересылке или ношении огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему. Санкция статьи предусматривает от трех до пяти лет заключения, уточнили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что 51-летний житель Джанкойского района отправится в колонию за незаконный оборот взрывчатки и бездымного пороха. Также 38-летний житель Раздольненского района ответит за хранение взрывчатки и боеприпасов.

