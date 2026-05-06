Крым вышел на первое место в ЮФО по темпам роста строительства

Крым занимает первое место по темпам роста строительства среди субъектов Южного федерального округа. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала... РИА Новости Крым, 06.05.2026

2026-05-06T13:51

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Крым занимает первое место по темпам роста строительства среди субъектов Южного федерального округа. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по Крыму и Севастополю Ольга Балдина.За период с 2014 по 2025-й годы в Крыму построили 10 миллионов квадратных метров жилья. Появилось 706 новых многоквартирных домов общей площадью три миллиона "квадратов", уточнила Балдина.Кроме того, успешно развивается и социальная инфраструктура. По ее данным, за указанный период на полуострове построили 81 дошкольное учреждение, 13 общеобразовательных учреждений, введена в эксплуатацию больница им. Семашко на 734 койки и 69 амбулаторно-поликлинических организаций.Как ранее сообщал зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин, в Крыму и Севастополе ввели 2,6 миллиона "квадратов" недвижимости за прошедший год.В Крыму покупают преимущественно комфортное жилье – именно на него сегодня ориентированы застройщики, рассказывала ранее эксперт рынка крымской недвижимости Дарья Плотникова, уточняя, что на этот сегмент жилья приходится до 80 процентов рынка.

крым, ольга балдина, юфо, статистика, жилье, жилье в крыму, строительство, новости крыма