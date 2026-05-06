Крым вышел на первое место в ЮФО по темпам роста строительства
Крым занимает первое место по темпам роста строительства среди субъектов Южного федерального округа. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала... РИА Новости Крым, 06.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Крым занимает первое место по темпам роста строительства среди субъектов Южного федерального округа. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по Крыму и Севастополю Ольга Балдина.За период с 2014 по 2025-й годы в Крыму построили 10 миллионов квадратных метров жилья. Появилось 706 новых многоквартирных домов общей площадью три миллиона "квадратов", уточнила Балдина.Кроме того, успешно развивается и социальная инфраструктура. По ее данным, за указанный период на полуострове построили 81 дошкольное учреждение, 13 общеобразовательных учреждений, введена в эксплуатацию больница им. Семашко на 734 койки и 69 амбулаторно-поликлинических организаций.Как ранее сообщал зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин, в Крыму и Севастополе ввели 2,6 миллиона "квадратов" недвижимости за прошедший год.В Крыму покупают преимущественно комфортное жилье – именно на него сегодня ориентированы застройщики, рассказывала ранее эксперт рынка крымской недвижимости Дарья Плотникова, уточняя, что на этот сегмент жилья приходится до 80 процентов рынка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в тройке лидеров в ЮФО по темпам роста валового продуктаВ бюджет Крыма поступило более 21 миллиарда рублей от ключевых налоговКрым нарастил собственные доходы на 20% за год
Крым занимает первое место по темпам роста строительства среди регионов ЮФО
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Крым занимает первое место по темпам роста строительства среди субъектов Южного федерального округа. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по Крыму и Севастополю Ольга Балдина.
"Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", только за прошедший год составил свыше 230 млрд рублей, и это процентов на 68,7% выше, чем в предыдущем году. По темпам роста строительства мы занимаем среди регионов ЮФО первое почетное место", - сообщила она в ходе пресс-конференции.
За период с 2014 по 2025-й годы в Крыму построили 10 миллионов квадратных метров жилья. Появилось 706 новых многоквартирных домов общей площадью три миллиона "квадратов", уточнила Балдина.
Кроме того, успешно развивается и социальная инфраструктура. По ее данным, за указанный период на полуострове построили 81 дошкольное учреждение, 13 общеобразовательных учреждений, введена в эксплуатацию больница им. Семашко на 734 койки и 69 амбулаторно-поликлинических организаций.
Как ранее сообщал зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин, в Крыму и Севастополе ввели 2,6 миллиона "квадратов" недвижимости
за прошедший год.
В Крыму покупают преимущественно комфортное жилье – именно на него сегодня ориентированы застройщики, рассказывала
ранее эксперт рынка крымской недвижимости Дарья Плотникова, уточняя, что на этот сегмент жилья приходится до 80 процентов рынка.
