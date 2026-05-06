Крым вышел на первое место в ЮФО по темпам роста строительства - РИА Новости Крым, 06.05.2026
Крым вышел на первое место в ЮФО по темпам роста строительства
2026-05-06T13:51
13:51 06.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Крым занимает первое место по темпам роста строительства среди субъектов Южного федерального округа. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по Крыму и Севастополю Ольга Балдина.

"Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", только за прошедший год составил свыше 230 млрд рублей, и это процентов на 68,7% выше, чем в предыдущем году. По темпам роста строительства мы занимаем среди регионов ЮФО первое почетное место", - сообщила она в ходе пресс-конференции.

За период с 2014 по 2025-й годы в Крыму построили 10 миллионов квадратных метров жилья. Появилось 706 новых многоквартирных домов общей площадью три миллиона "квадратов", уточнила Балдина.
Кроме того, успешно развивается и социальная инфраструктура. По ее данным, за указанный период на полуострове построили 81 дошкольное учреждение, 13 общеобразовательных учреждений, введена в эксплуатацию больница им. Семашко на 734 койки и 69 амбулаторно-поликлинических организаций.
Как ранее сообщал зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин, в Крыму и Севастополе ввели 2,6 миллиона "квадратов" недвижимости за прошедший год.
В Крыму покупают преимущественно комфортное жилье – именно на него сегодня ориентированы застройщики, рассказывала ранее эксперт рынка крымской недвижимости Дарья Плотникова, уточняя, что на этот сегмент жилья приходится до 80 процентов рынка.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
