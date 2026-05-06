Крым в тройке лидеров в ЮФО по темпам роста валового продукта

2026-05-06T12:58

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Крым вошел в тройку лидеров среди регионов ЮФО с самыми высокими темпами роста валового регионального продута (ВРП). Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по РК и Севастополю Ольга Балдина.По словам Балдиной, только в 2024 году валовый региональный продукт составил 897 млрд рублей, и это на 9% выше, чем годом ранее.Лидирующими в валовом региональном продукте являются операции с недвижимым имуществом, торговля, промышленность и строительство.Кроме того, впервые в 2025 году был рассчитан новый показатель — валовая добавленная стоимость креативной экономики - часть экономики, основанная на творчестве, новых идеях и на современной интеллектуальной деятельности, уточнила руководитель Крымстата."На сегодняшний день доля креативной экономики по Крыму составляет 2,6%. Это тоже неплохой результат, мы уступили лишь Краснодарскому краю, Калмыкии и Севастополю по этому показателю", - сказала она.При этом доля туристской индустрии, базовом региональном продукте республики, начиная с 2019 года является лидирующим показателем.Минувший год стал для Крыма одним из самых успешных в его новейшей истории, валовый региональный продукт республики вырос за год в 1,2 раза и превысил 945 миллиардов рублей, сообщал в апреле председатель правительства республики Юрий Гоцанюк.

