Крым получил 129 миллионов рублей субсидии на развитие промышленности

Больше 129 миллионов рублей получил Крым в качестве единой региональной субсидии из федерального бюджета. Средства планируют направить на развитие...

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Больше 129 миллионов рублей получил Крым в качестве единой региональной субсидии из федерального бюджета. Средства планируют направить на развитие промышленности и поддержку предприятий. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По информации Аксенова, в текущем году общий объем финансирования фонда составил более 129 миллионов рублей, а с момента его создания в 2019 году совокупная капитализация превысила 1,38 млрд рублей.Фонд обеспечит предоставление льготных займов предприятиям республики для реализации проектов по выпуску продукции, включенной в перечень приоритетных направлений, уточнил Сергей Аксенов.Ранее руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по РК и Севастополю Ольга Балдина заявила, что объем инвестиций в основной капитал Крыма с 2014 года составил 2 триллиона 416 миллиардов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым начнет наращивать инвестиции в промышленностьКрым в тройке лидеров в ЮФО по темпам роста валового продуктаСколько в Крыму тратят на соцзащиту населения

