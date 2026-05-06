Крым получил 129 миллионов рублей субсидии на развитие промышленности
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Больше 129 миллионов рублей получил Крым в качестве единой региональной субсидии из федерального бюджета. Средства планируют направить на развитие промышленности и поддержку предприятий. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Крым получил единую региональную субсидию из федерального бюджета на развитие промышленности. Выделенные средства будут направлены на поддержку предприятий через Крымский региональный фонд развития промышленности", – сказано в сообщении главы РК в мессенджере МАКС.
По информации Аксенова, в текущем году общий объем финансирования фонда составил более 129 миллионов рублей, а с момента его создания в 2019 году совокупная капитализация превысила 1,38 млрд рублей.
Фонд обеспечит предоставление льготных займов предприятиям республики для реализации проектов по выпуску продукции, включенной в перечень приоритетных направлений, уточнил Сергей Аксенов.
"Федеральная поддержка промышленного комплекса Крыма является важным инструментом стратегического развития отрасли. Она способствует укреплению экономического суверенитета и расширению производственного потенциала страны Уверен, что каждый вложенный рубль вернется новыми рабочими местами, качественной отечественной продукцией и устойчивым экономическим ростом", – подчеркнул глава Крыма.
Ранее руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по РК и Севастополю Ольга Балдина заявила, что объем инвестиций в основной капитал
Крыма с 2014 года составил 2 триллиона 416 миллиардов рублей.
