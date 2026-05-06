Крупнейшая металлургическая компания Украины в Кривом Роге остановила производство
2026-05-06T20:24
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Крупнейшая горно-металлургическая компания Украины "АрселорМиттал Кривой Рог" (ранее "Криворожсталь", работает в составе международной корпорации ArcelorMittal) в среду объявила об остановке производства.Как сообщили в компании, предприятие не получает необходимых объемов сырья для обеспечения работы производства, что привело к снижению уровня его запасов до критически низкого уровня. Также отмечается, что "Украинские железные дороги" не довозят ключевую составляющую чугунолитейного производства, без которой предприятие не в состоянии выпускать чугун. Также не предоставляются поезда для отгрузки производимого концентрата, что привело к остановке работы горного департамента.Компания заявила об остановке доменной печи, двух агломерационных машин и рудообогатительной фабрики. В сообщении говорится, что в случае дальнейшего отсутствия поставок компания будет вынуждена приостановить работу дополнительных производственных агрегатов, включая вторую доменную печь, другие агломерационные машины и еще одну рудообогатительную фабрику.В марте "АрселорМиттал Кривой Рог" заявила о планах закрыть в этом году два прокатных стана. В конце января компания объявила о вынужденной остановке одного из своих цехов во втором квартале 2026 года. Одной их причин стала высокая стоимость электроэнергии.Ранее в среду мэр Киева Виталий Кличко обвинил центральную украинскую власть в отсутствии помощи с решением проблемы отопления и предрек угрожающую ситуацию следующей зимой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Одна из ТЭЦ в Киеве не подлежит восстановлению – СМИСвет есть два часа в день – на Украине сделали тяжелое заявлениеКиев без света и тепла: аварийные отключения будут продолжаться – Кличко
20:24 06.05.2026 (обновлено: 20:32 06.05.2026)
