https://crimea.ria.ru/20260506/kogda-v-krymu-upadut-tseny-na-klubniku-i-kakim-budet-urozhay-1155752977.html
Когда в Крыму упадут цены на клубнику и каким будет урожай
Когда в Крыму упадут цены на клубнику и каким будет урожай - РИА Новости Крым, 06.05.2026
Когда в Крыму упадут цены на клубнику и каким будет урожай
В Крыму в этом году планируют побить рекорд и собрать более 1000 тонн клубники, цена на нее упадет к концу мая, когда урожай пойдет на прилавки валово. Об этом... РИА Новости Крым, 06.05.2026
2026-05-06T08:13
2026-05-06T08:13
2026-05-06T08:13
клубника
денис кратюк
минсельхоз крыма
сельское хозяйство
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/08/1146321163_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_292ea8901c3bd096b414453115959a05.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году планируют побить рекорд и собрать более 1000 тонн клубники, цена на нее упадет к концу мая, когда урожай пойдет на прилавки валово. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава Минсельзоза республики Денис Кратюк.По словам Кратюка, сейчас уже идет активная фаза уборки клубники в крымских хозяйствах, больших и малых.Клубничный год: в Крыму первые ягоды поспели раньше срокаПо его мнению, в нынешнем году урожай клубники обещает быть не меньше прошлогоднего, а то и больше."Я думаю, что 1000 тонн, уборку которых мы в прошлом году зафиксировали, мы перевалим... Сейчас это уже не какая-то недостижимая величина... Объем (посадок) увеличен в этом году", – сказал Кратюк.По его словам, цена на клубнику обещает серьезно упасть ближе к концу мая.Он подчеркнул, что крымская клубника абсолютна безопасна в том числе для детей, поскольку местные ягодники ничем вредным ее не опрыскивают для урожайности."Я вообще не знаю хозяйства, которое бы у нас сильно "баловалось" препаратами. Потому что это кардинально влияет на вкус. И растение кстати, тоже стрессует, если его обрабатывать. Ну и контролирующие органы – Россельхознадзор, Роспотребнадзор, ветеринарная служба – работают сейчас в совершенно другом формате. Так что здесь можно не переживать", – заверил Кратюк.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымская тепличная клубника безопасна для потребителей – исследование Как выбирать клубнику В Севастополе число выбирающих аграрный профиль выпускников выросло на 30%
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/08/1146321163_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_59dbd70dcd9fd52d53f8f66b3b7ecd75.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
клубника, денис кратюк, минсельхоз крыма, сельское хозяйство, новости крыма
Когда в Крыму упадут цены на клубнику и каким будет урожай
В Крыму в этом году планируют собрать более 1000 тонн клубники – Минсельхоз
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым
. В Крыму в этом году планируют побить рекорд и собрать более 1000 тонн клубники, цена на нее упадет к концу мая, когда урожай пойдет на прилавки валово. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал глава Минсельзоза республики Денис Кратюк.
По словам Кратюка, сейчас уже идет активная фаза уборки клубники в крымских хозяйствах, больших и малых.
"Опять "законодателями мод" традиционно, уже несколько лет, становится Бахчисарайский район. Но есть клубника и в Кировском, и в Советском, и в Джанкойском районах", – сказал Кратюк.
По его мнению, в нынешнем году урожай клубники обещает быть не меньше прошлогоднего, а то и больше.
"Я думаю, что 1000 тонн, уборку которых мы в прошлом году зафиксировали, мы перевалим... Сейчас это уже не какая-то недостижимая величина... Объем (посадок) увеличен в этом году", – сказал Кратюк.
По его словам, цена на клубнику обещает серьезно упасть ближе к концу мая.
"Я думаю... резко упадет ближе к концу мая, когда она действительно будет идти валово, когда массовый сбор посадок войдет в свой пик. Мы же хотим раннюю продать, как можно раньше. А когда она начнет пиково плодоносить, то нужно будет ее быстро сбывать. Поэтому цена будет совершенно другая", – объяснил Кратюк.
Он подчеркнул, что крымская клубника абсолютна безопасна в том числе для детей, поскольку местные ягодники ничем вредным ее не опрыскивают для урожайности.
"Я вообще не знаю хозяйства, которое бы у нас сильно "баловалось" препаратами. Потому что это кардинально влияет на вкус. И растение кстати, тоже стрессует, если его обрабатывать. Ну и контролирующие органы – Россельхознадзор, Роспотребнадзор, ветеринарная служба – работают сейчас в совершенно другом формате. Так что здесь можно не переживать", – заверил Кратюк.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: