Когда в Крыму упадут цены на клубнику и каким будет урожай
08:13 06.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году планируют побить рекорд и собрать более 1000 тонн клубники, цена на нее упадет к концу мая, когда урожай пойдет на прилавки валово. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава Минсельзоза республики Денис Кратюк.
По словам Кратюка, сейчас уже идет активная фаза уборки клубники в крымских хозяйствах, больших и малых.
"Опять "законодателями мод" традиционно, уже несколько лет, становится Бахчисарайский район. Но есть клубника и в Кировском, и в Советском, и в Джанкойском районах", – сказал Кратюк.
Клубничный год: в Крыму первые ягоды поспели раньше срока
По его мнению, в нынешнем году урожай клубники обещает быть не меньше прошлогоднего, а то и больше.
"Я думаю, что 1000 тонн, уборку которых мы в прошлом году зафиксировали, мы перевалим... Сейчас это уже не какая-то недостижимая величина... Объем (посадок) увеличен в этом году", – сказал Кратюк.
По его словам, цена на клубнику обещает серьезно упасть ближе к концу мая.
"Я думаю... резко упадет ближе к концу мая, когда она действительно будет идти валово, когда массовый сбор посадок войдет в свой пик. Мы же хотим раннюю продать, как можно раньше. А когда она начнет пиково плодоносить, то нужно будет ее быстро сбывать. Поэтому цена будет совершенно другая", – объяснил Кратюк.
Он подчеркнул, что крымская клубника абсолютна безопасна в том числе для детей, поскольку местные ягодники ничем вредным ее не опрыскивают для урожайности.
"Я вообще не знаю хозяйства, которое бы у нас сильно "баловалось" препаратами. Потому что это кардинально влияет на вкус. И растение кстати, тоже стрессует, если его обрабатывать. Ну и контролирующие органы – Россельхознадзор, Роспотребнадзор, ветеринарная служба – работают сейчас в совершенно другом формате. Так что здесь можно не переживать", – заверил Кратюк.
