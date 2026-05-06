Когда в Крыму упадут цены на клубнику и каким будет урожай

Когда в Крыму упадут цены на клубнику и каким будет урожай - РИА Новости Крым, 06.05.2026

В Крыму в этом году планируют побить рекорд и собрать более 1000 тонн клубники, цена на нее упадет к концу мая, когда урожай пойдет на прилавки валово. Об этом... РИА Новости Крым, 06.05.2026

2026-05-06T08:13

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году планируют побить рекорд и собрать более 1000 тонн клубники, цена на нее упадет к концу мая, когда урожай пойдет на прилавки валово. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава Минсельзоза республики Денис Кратюк.По словам Кратюка, сейчас уже идет активная фаза уборки клубники в крымских хозяйствах, больших и малых.Клубничный год: в Крыму первые ягоды поспели раньше срокаПо его мнению, в нынешнем году урожай клубники обещает быть не меньше прошлогоднего, а то и больше."Я думаю, что 1000 тонн, уборку которых мы в прошлом году зафиксировали, мы перевалим... Сейчас это уже не какая-то недостижимая величина... Объем (посадок) увеличен в этом году", – сказал Кратюк.По его словам, цена на клубнику обещает серьезно упасть ближе к концу мая.Он подчеркнул, что крымская клубника абсолютна безопасна в том числе для детей, поскольку местные ягодники ничем вредным ее не опрыскивают для урожайности."Я вообще не знаю хозяйства, которое бы у нас сильно "баловалось" препаратами. Потому что это кардинально влияет на вкус. И растение кстати, тоже стрессует, если его обрабатывать. Ну и контролирующие органы – Россельхознадзор, Роспотребнадзор, ветеринарная служба – работают сейчас в совершенно другом формате. Так что здесь можно не переживать", – заверил Кратюк.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымская тепличная клубника безопасна для потребителей – исследование Как выбирать клубнику В Севастополе число выбирающих аграрный профиль выпускников выросло на 30%

