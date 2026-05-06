Киев никогда не выполняет свои гуманитарные обязательства - МИД
Атака ВСУ на Джанкой показывает, что Киеву не нужен режим прекращения огня. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского... РИА Новости Крым, 06.05.2026
10:38 06.05.2026 (обновлено: 10:41 06.05.2026)
 
© РИА Новости . Мария Девахина / Посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Министерства иностранных дел Российской Федерации Родион Мирошник
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Атака ВСУ на Джанкой показывает, что Киеву не нужен режим прекращения огня. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Во вторник ночью ВСУ атаковали Джанкой при помощи беспилотников. Погибли пять человек, сообщал глава Крыма Сергей Аксенов. Прокуратура поставила на контроль соблюдение прав жителей после удара украинских беспилотников по городу и открыла горячую линию. Преступление ВСУ против жителей Крыма расследует Следственный комитет России.
"Вот это называется режим прекращения огня, который вводит Украина. То есть, Украина никогда не выполняет свои обязательства по вот такого рода гуманитарным действиям", - сказал Мирошник ИС "Вести".
Ранее Мирошник сообщил, что в приграничных регионах России от целенаправленных беспилотных атак киевских боевиков за неделю погибли 34 человека, в том числе двое детей.
