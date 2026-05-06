Киев никогда не выполняет свои гуманитарные обязательства - МИД
Атака ВСУ на Джанкой показывает, что Киеву не нужен режим прекращения огня. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского... РИА Новости Крым, 06.05.2026
2026-05-06T10:38
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Атака ВСУ на Джанкой показывает, что Киеву не нужен режим прекращения огня. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.Во вторник ночью ВСУ атаковали Джанкой при помощи беспилотников. Погибли пять человек, сообщал глава Крыма Сергей Аксенов. Прокуратура поставила на контроль соблюдение прав жителей после удара украинских беспилотников по городу и открыла горячую линию. Преступление ВСУ против жителей Крыма расследует Следственный комитет России.Ранее Мирошник сообщил, что в приграничных регионах России от целенаправленных беспилотных атак киевских боевиков за неделю погибли 34 человека, в том числе двое детей.
Украина никогда не выполняет свои гуманитарные обязательства - Мирошник
10:38 06.05.2026 (обновлено: 10:41 06.05.2026)