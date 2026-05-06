Инвесторы вложили в Крым 2 триллиона рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Объем инвестиций в основной капитал Крыма с 2014 года составил 2 триллиона 416 миллиардов рублей. Такие цифры в ходе пресс-конференции РИА Новости Крым назвала руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по РК и Севастополю Ольга Балдина.Так, по итогам прошлого года в Крым поступило инвестиций на сумму 369 млрд рублей, что на 6,8% выше, чем годом ранее, уточнила Балдина.Ранее председатель правительства республики Юрий Гоцанюк в ходе отчета о результатах деятельности Совмина за 2025 год сообщал, что Крым за прошлый год заключил 44 инвестиционных соглашения на 150 миллиардов рублей, в этом году уже подписано 14 договоров на 67 миллиардов рублей.За двенадцать лет объем частных инвестиций в сельскохозяйственные проекты в Крыму составил 57 миллиардов рублей, сообщал министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.
14:37 06.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Объем инвестиций в основной капитал Крыма с 2014 года составил 2 триллиона 416 миллиардов рублей. Такие цифры в ходе пресс-конференции РИА Новости Крым назвала руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по РК и Севастополю Ольга Балдина.

"За период с 2014 года в Крыму размещено 2 триллиона 416 млрд рублей инвестиций. Это большая сумма. И, по итогам 2014—2025 годов, инвестиции преимущественно размещались в сфере транспорта, промышленности, здравоохранения, образования и туристической индустрии", - сообщила она.

Так, по итогам прошлого года в Крым поступило инвестиций на сумму 369 млрд рублей, что на 6,8% выше, чем годом ранее, уточнила Балдина.
Ранее председатель правительства республики Юрий Гоцанюк в ходе отчета о результатах деятельности Совмина за 2025 год сообщал, что Крым за прошлый год заключил 44 инвестиционных соглашения на 150 миллиардов рублей, в этом году уже подписано 14 договоров на 67 миллиардов рублей.
За двенадцать лет объем частных инвестиций в сельскохозяйственные проекты в Крыму составил 57 миллиардов рублей, сообщал министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.
