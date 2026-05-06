Год числись пропавшими без вести: на Украине нашли двух российских офицеров - РИА Новости Крым, 06.05.2026
Год числись пропавшими без вести: на Украине нашли двух российских офицеров
Год числись пропавшими без вести: на Украине нашли двух российских офицеров
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Двое российских военных, которые больше года числились пропавшими без вести, найдены в украинском плену. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на церемонии возложения цветов к монументу в Музее Победы на Поклонной горе.Близкие военнослужащих разыскивали их более года, добавила онаТакже она сообщила о продолжении росийско-украинских переговоров о новом обмене военнопленными. Предыдущий этап состоялся в конце апреля, тогда Россия вернула 193 бойца и передала то же число украинцев.
Год числись пропавшими без вести: на Украине нашли двух российских офицеров

Омбудсмен России помогла найти двух российских офицеров в украинском плену

14:24 06.05.2026 (обновлено: 14:26 06.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Двое российских военных, которые больше года числились пропавшими без вести, найдены в украинском плену. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на церемонии возложения цветов к монументу в Музее Победы на Поклонной горе.
"Буквально вчера я получила с Украины фотографии наших офицеров, которые попали в плен", – цитирует Москалькову РИА Новости.
Близкие военнослужащих разыскивали их более года, добавила она

"Благодаря нашим усилиям мы не только нашли их, но получили с украинской стороны фотографии и письма родным и близким", – отметила омбудсмен.

Также она сообщила о продолжении росийско-украинских переговоров о новом обмене военнопленными. Предыдущий этап состоялся в конце апреля, тогда Россия вернула 193 бойца и передала то же число украинцев.
