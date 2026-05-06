Год числись пропавшими без вести: на Украине нашли двух российских офицеров

2026-05-06T14:24

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Двое российских военных, которые больше года числились пропавшими без вести, найдены в украинском плену. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на церемонии возложения цветов к монументу в Музее Победы на Поклонной горе.Близкие военнослужащих разыскивали их более года, добавила онаТакже она сообщила о продолжении росийско-украинских переговоров о новом обмене военнопленными. Предыдущий этап состоялся в конце апреля, тогда Россия вернула 193 бойца и передала то же число украинцев.

