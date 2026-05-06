Глава МИД Ирана заявил о возможность открыть Ормузский пролив

Сейчас имеется возможность в кратчайшие сроки урегулировать проблему открытия Ормузского пролива. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на...

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Сейчас имеется возможность в кратчайшие сроки урегулировать проблему открытия Ормузского пролива. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на встрече с китайским коллегой Ван И, пишет РИА Новости.По словам главы МИД Ирана, политический кризис нельзя решить военными средствами. Ирану нужна только справедливая и всеобъемлющая сделка с США."Мы примем только справедливое и всеобъемлющее соглашение", - сказал Аракчи.В свою очередь министр иностранных дел Китая указал на необходимость полного прекращения огня на Ближнем Востоке."Китай поддерживает Иран в защите его национального суверенитета и безопасности, а также высоко ценит стремление Ирана искать политическое решение через дипломатические каналы", - заявил Ван И.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи 24 апреля начал международное турне, первым посетив Пакистан, который выступает посредником в контактах между Тегераном и Вашингтоном. Уже 25 апреля министр был в Омане, откуда вернулся в Исламабад, а потом вылетел в Россию, в Санкт-Петербург, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе этой встречи российский лидер заявил, что "Россия так же, как и Иран, намерена продолжать стратегические отношения".5 мая Аракчи в качестве главы дипломатической делегации прибыл в столицу КНР для переговоров с Ван И по вопросам двусторонних отношений, а также региональных и международных событий.

