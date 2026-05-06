Для нас это большая трагедия – Константинов об атаке ВСУ на Джанкой

2026-05-06T08:34

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Председатель крымского парламента Владимир Константинов назвал большой трагедией гибель мирных людей в результате атаки украинских беспилотников на Джанкой. Об этом он написал в своем канале МАКС.Во вторник ночью ВСУ атаковали Джанкой при помощи беспилотников. Погибли пять человек, сообщал глава Крыма Сергей Аксенов. Прокуратура поставила на контроль соблюдение прав жителей Джанкоя после удара украинских беспилотников по городу и открыла горячую линию.Константинов отметил, что власти готовы оказывать всю необходимую помощь семьям, которые потеряли родных.Спикер Госсовета Крыма добавил, что расценивает атаки ВСУ как попытку омрачить праздник Великой Победы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым, джанкой, владимир константинов, происшествия, атаки всу, атаки всу на крым, новости крыма, атака всу на джанкой 5 мая 2026 года