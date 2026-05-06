Девятиэтажка загорелась в Симферополе - РИА Новости Крым, 06.05.2026
Девятиэтажка загорелась в Симферополе
В Симферополе в девятиэтажном доме по улице Семашко произошел пожар – из задымленной квартиры спасли человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС по РК. РИА Новости Крым, 06.05.2026
Девятиэтажка загорелась в Симферополе

18:07 06.05.2026 (обновлено: 18:16 06.05.2026)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. В Симферополе в девятиэтажном доме по улице Семашко произошел пожар – из задымленной квартиры спасли человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС по РК.

"Звеном газодымозащитной службы были эвакуированы 4 жильца дома в самоспасателях, еще одного человека спасли из задымленной квартиры", – сказано в сообщении МЧС.

По информации ведомства, возгорание на 5-м этаже произошло из-за холодильника – огонь быстро распространился по кухне, уничтожил личные вещи и мебель жильцов на площади 10 квадратных метров. В 17:00 пожар был локализован, а в 17:40 возгорание полностью потушили.
На месте работают три автоцистерны и одна автолестница 1 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым. Точную причину возгорания установят дознаватели МЧС России.
Отмечается, что всем людям оказана медицинская помощь. Работы по ликвидации последствий пожара продолжаются.
Ранее четыре маленьких ребенка в возрасте от полугода до шести лет, а также их бабушка отравились угарным газом во время пожара в квартире в Джанкойском районе Крыма. Огонь охватил квартиру на первом этаже пятиэтажного дома в 01:32 30 апреля. Горели вещи и мебель на площади пять квадратных метров.
