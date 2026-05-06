Что происходит в Джанкое после атаки ВСУ
В Джанкое продолжают ликвидировать последствия ночной атаки ВСУ, на месте работают все профильные службы. Расследованием преступления занимается Следком России. РИА Новости Крым, 06.05.2026
09:43 06.05.2026
 
Вокзал города Джанкой
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. В Джанкое продолжают ликвидировать последствия ночной атаки ВСУ, на месте работают все профильные службы. Расследованием преступления занимается Следком России. Вся информация о произошедшем на севере Крыма - читайте в нашем материале.
Атака на Крым
Массированная атака беспилотников на Крым началась во вторник вечером. В 22:28 глава республики Сергей Аксенов сообщил, что по беспилотникам противника работают ПВО и мобильные огневые группы. В разных районах полуострова было громко. Позже он проинформировал, что в результате ударов по городу Джанкою на севере Крыма есть жертвы.

"К сожалению, в результате удара вражеских БПЛА по Джанкою есть жертвы среди гражданского населения – пять человек погибли. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования их родным и близким. Органами власти будет оказана вся необходимая помощь и поддержка", - сообщил Аксенов в ночь на среду.

На месте происшествия работают профильные службы. Власти республики держат ситуацию на личном контроле и просят жителей города сохранять спокойствие, доверять только официальной информации.
Дело на контроле прокуратуры и Следкома
Прокуратура Крыма контролирует соблюдение прав граждан после атаки БПЛА на Джанкой. Правоохранители взаимодействуют со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего.

"Личный контроль за ситуацией осуществляет прокурор республики Олег Камшилов. Для оперативного приема заявлений по факту происшествия и оказания правовой помощи в прокуратуре республики организована горячая линия +7 (978) 053-62-08", - отметили в надзорном ведомстве.

Преступление ВСУ против жителей Крыма расследует Следственный комитет России.
