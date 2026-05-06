Число пострадавших при атаке на Чебоксары выросло до 35 человек

В результате удара украинских боевиков по Чебоксарам пострадали 35 человек, двое погибли. В больницах остаются 11 раненых, трое из них – в тяжелом состоянии.

2026-05-06T11:01

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. В результате удара украинских боевиков по Чебоксарам пострадали 35 человек, двое погибли. В больницах остаются 11 раненых, трое из них – в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в региональном минздраве.В медицинских организациях республики остаются 11 человек, трое из них – в тяжелом состоянии, остальные пострадавшие получают необходимую помощь и находятся под динамическим наблюдением специалистов в амбулаторных условиях, уточнили медики.В ночь на вторник боевики ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. Погибли два человека, сообщалось о 32 раненых. В результате ударов повреждены предприятие гражданского назначения, многоэтажные жилые здания и более двух десятков домов.Днем в городе остановили общественный транспорт и перевели школьников на дистанционное обучение. Возбуждено уголовное дело о теракте.Накануне вечером стало известно, что на Крым началась массированная атака беспилотников. В результате ударов по городу Джанкою на севере Крыма есть жертвы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Джанкое после атаки ВСУБьют по гражданским: в России от ударов ВСУ за неделю погибли 34 мирных жителяВСУ атаковали жилые дома в Ростовской области - эвакуированы жильцы

