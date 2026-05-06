Рейтинг@Mail.ru
Частицу земли из Севастополя заложили в монумент Ростове-на-Дону - РИА Новости Крым, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260506/chastitsu-zemli-iz-sevastopolya-zalozhili-v-monument-rostove-na-donu-1155809264.html
Частицу земли из Севастополя заложили в монумент Ростове-на-Дону
Частицу земли из Севастополя заложили в монумент Ростове-на-Дону - РИА Новости Крым, 06.05.2026
Частицу земли из Севастополя заложили в монумент Ростове-на-Дону
Горсть севастопольской земли с мест боев Великой Отечественной войны заложили в монумент "Земля героев" в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 06.05.2026
2026-05-06T20:48
2026-05-06T20:48
севастополь
ростов-на-дону
память
великая отечественная война
новости севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/06/1155808952_0:52:1080:660_1920x0_80_0_0_79d08ad78fd4b63496daa1c1f04077ec.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Горсть севастопольской земли с мест боев Великой Отечественной войны заложили в монумент "Земля героев" в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.Отмечается, что в церемонии участвовал финалист программы "Севастополь – город героев" Сергей Хабаров.Гильзы в новый монумент "Земля героев" добавили представители 19 регионов."Памятник напоминает: Победу ковали все народы. Их внуки и правнуки сегодня доказывают это на поле боя – в ходе СВО", – рассказали в пресс-службе.Ранее сообщалось, что в Крым доставят частицу Вечного огня из Александровского сада в Москве. Народный фронт начал акцию "Огонь памяти" у стен Кремля, частицы Вечного огня доставят ветеранам Великой Отечественной войны, участникам СВО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России выпускают памятную серебряную монету "Орден Славы"В Севастополе перезахоронили останки 143 защитников городаДень Победы в Прибалтике: как уничтожали праздник
севастополь
ростов-на-дону
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/06/1155808952_66:0:1014:711_1920x0_80_0_0_493e8130b2ef9631b037b7df96a09495.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, ростов-на-дону, память, великая отечественная война, новости севастополя
Частицу земли из Севастополя заложили в монумент Ростове-на-Дону

В монумент "Земля героев" в Ростове-на-Дону заложили частицу севастопольской земли

20:48 06.05.2026
 
© Правительство СевастополяЧастицу земли из Севастополя заложили в монумент Ростове-на-Дону
Частицу земли из Севастополя заложили в монумент Ростове-на-Дону
© Правительство Севастополя
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Горсть севастопольской земли с мест боев Великой Отечественной войны заложили в монумент "Земля героев" в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

"В преддверии Дня Победы на территориях Южного военного округа собрали землю с мест боев Великой Отечественной войны и поместили в "Кисеты памяти". Их установили в гильзы орудий ЗИС-3 и передали на хранение в главный храм округа", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в церемонии участвовал финалист программы "Севастополь – город героев" Сергей Хабаров.
© Правительство СевастополяЧастицу земли из Севастополя заложили в монумент Ростове-на-Дону
Частицу земли из Севастополя заложили в монумент Ростове-на-Дону
© Правительство Севастополя
Частицу земли из Севастополя заложили в монумент Ростове-на-Дону
Гильзы в новый монумент "Земля героев" добавили представители 19 регионов.
"Памятник напоминает: Победу ковали все народы. Их внуки и правнуки сегодня доказывают это на поле боя – в ходе СВО", – рассказали в пресс-службе.
© Правительство СевастополяЧастицу земли из Севастополя заложили в монумент Ростове-на-Дону
Частицу земли из Севастополя заложили в монумент Ростове-на-Дону
© Правительство Севастополя
Частицу земли из Севастополя заложили в монумент Ростове-на-Дону
Ранее сообщалось, что в Крым доставят частицу Вечного огня из Александровского сада в Москве. Народный фронт начал акцию "Огонь памяти" у стен Кремля, частицы Вечного огня доставят ветеранам Великой Отечественной войны, участникам СВО.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В России выпускают памятную серебряную монету "Орден Славы"
В Севастополе перезахоронили останки 143 защитников города
День Победы в Прибалтике: как уничтожали праздник
 
СевастопольРостов-на-ДонуПамятьВеликая Отечественная войнаНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:08В Симферопольском роддоме учат оказывать первую помощь младенцам
20:55США ударили по танкеру Ирана в районе Оманского залива
20:48Частицу земли из Севастополя заложили в монумент Ростове-на-Дону
20:24Крупнейшая металлургическая компания Украины в Кривом Роге остановила производство
20:11Журналист РИА Новости Крым снялась в фильме об узниках концлагерей
19:48Разделение потоков: как работает новая схема движения перед Крымским мостом
19:31Песни Победы звучат в симферопольском парке имени Тренева - видео
19:26Аэропортам Симферополя и других городов юга России выделили 6 миллиардов рублей
19:10Абсурд и цинизм: РФ ответила на запрет демонстрации символов Победы в ФРГ
18:45Громкие звуки в Ялте – власти просят сохранять спокойствие
18:29Трамп назвал условие для соглашения между Ираном и США
18:07Девятиэтажка загорелась в Симферополе
18:00В центре Симферополя 9 мая ограничат движение
17:49В парке аттракционов в Евпатории вспыхнул пожар
17:39В Берлине запретили символику СССР и России на День Победы
17:22В Крыму открыли мемориальную доску легендарному разведчику Быстролетову
17:05Били по авто и трактору: в Белгородской области ВСУ ранили четверых человек
16:58На КОС "Южные" в Севастополе закупили 90 процентов оборудования
16:47На сайте "Бессмертного полка" пытаются размещать фото фашистов – СК
16:37Вечный огнь в Симферополе погаснет на сутки
Лента новостейМолния