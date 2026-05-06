https://crimea.ria.ru/20260506/chastitsu-zemli-iz-sevastopolya-zalozhili-v-monument-rostove-na-donu-1155809264.html
Частицу земли из Севастополя заложили в монумент Ростове-на-Дону
Частицу земли из Севастополя заложили в монумент Ростове-на-Дону - РИА Новости Крым, 06.05.2026
Частицу земли из Севастополя заложили в монумент Ростове-на-Дону
Горсть севастопольской земли с мест боев Великой Отечественной войны заложили в монумент "Земля героев" в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 06.05.2026
2026-05-06T20:48
2026-05-06T20:48
2026-05-06T20:48
севастополь
ростов-на-дону
память
великая отечественная война
новости севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/06/1155808952_0:52:1080:660_1920x0_80_0_0_79d08ad78fd4b63496daa1c1f04077ec.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Горсть севастопольской земли с мест боев Великой Отечественной войны заложили в монумент "Земля героев" в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.Отмечается, что в церемонии участвовал финалист программы "Севастополь – город героев" Сергей Хабаров.Гильзы в новый монумент "Земля героев" добавили представители 19 регионов."Памятник напоминает: Победу ковали все народы. Их внуки и правнуки сегодня доказывают это на поле боя – в ходе СВО", – рассказали в пресс-службе.Ранее сообщалось, что в Крым доставят частицу Вечного огня из Александровского сада в Москве. Народный фронт начал акцию "Огонь памяти" у стен Кремля, частицы Вечного огня доставят ветеранам Великой Отечественной войны, участникам СВО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России выпускают памятную серебряную монету "Орден Славы"В Севастополе перезахоронили останки 143 защитников городаДень Победы в Прибалтике: как уничтожали праздник
севастополь
ростов-на-дону
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/06/1155808952_66:0:1014:711_1920x0_80_0_0_493e8130b2ef9631b037b7df96a09495.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, ростов-на-дону, память, великая отечественная война, новости севастополя
Частицу земли из Севастополя заложили в монумент Ростове-на-Дону
В монумент "Земля героев" в Ростове-на-Дону заложили частицу севастопольской земли
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Горсть севастопольской земли с мест боев Великой Отечественной войны заложили в монумент "Земля героев" в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.
"В преддверии Дня Победы на территориях Южного военного округа собрали землю с мест боев Великой Отечественной войны и поместили в "Кисеты памяти". Их установили в гильзы орудий ЗИС-3 и передали на хранение в главный храм округа", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в церемонии участвовал финалист программы "Севастополь – город героев" Сергей Хабаров.
Гильзы в новый монумент "Земля героев" добавили представители 19 регионов.
"Памятник напоминает: Победу ковали все народы. Их внуки и правнуки сегодня доказывают это на поле боя – в ходе СВО", – рассказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Крым доставят
частицу Вечного огня из Александровского сада в Москве. Народный фронт начал акцию "Огонь памяти" у стен Кремля, частицы Вечного огня доставят ветеранам Великой Отечественной войны, участникам СВО.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: