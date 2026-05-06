Частицу земли из Севастополя заложили в монумент Ростове-на-Дону

Горсть севастопольской земли с мест боев Великой Отечественной войны заложили в монумент "Земля героев" в Ростове-на-Дону.

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Горсть севастопольской земли с мест боев Великой Отечественной войны заложили в монумент "Земля героев" в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.Отмечается, что в церемонии участвовал финалист программы "Севастополь – город героев" Сергей Хабаров.Гильзы в новый монумент "Земля героев" добавили представители 19 регионов."Памятник напоминает: Победу ковали все народы. Их внуки и правнуки сегодня доказывают это на поле боя – в ходе СВО", – рассказали в пресс-службе.Ранее сообщалось, что в Крым доставят частицу Вечного огня из Александровского сада в Москве. Народный фронт начал акцию "Огонь памяти" у стен Кремля, частицы Вечного огня доставят ветеранам Великой Отечественной войны, участникам СВО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России выпускают памятную серебряную монету "Орден Славы"В Севастополе перезахоронили останки 143 защитников городаДень Победы в Прибалтике: как уничтожали праздник

