Более 10 улиц Феодосии остались без света
2026-05-06T11:15
11:15 06.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. В Феодосии более 10 улиц и прилегающих к ним переулков остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго".

"Аварийное отключение в городе Феодосия: проспект Айвазовского; улицы Революционная, Обуховой, 3-го Кавалерийского Корпуса, К. Маркса, Русская, Пушкина, Революционная, Семашко, Боевая, Вересаева, Мокроуса", - говорится в сообщении.

Также обесточены переулки 30 Стрелковой Дивизии, Свердлова и соседние. Энергетики уже работают на месте. Электроснабжение планируют восстановить в течение трех часов.
5 мая из-за аварии в Большой Алуште пропал свет. В самом городе в зону отключения попали около 20 улиц и переулков. Также обесточены оказались ряд южнобережных населенных пунктов.
