https://crimea.ria.ru/20260506/bili-po-avto-i-traktoru-v-belgorodskoy-oblasti-vsu-ranili-chetverykh-chelovek-1155807013.html
Били по авто и трактору: в Белгородской области ВСУ ранили четверых человек
Били по авто и трактору: в Белгородской области ВСУ ранили четверых человек - РИА Новости Крым, 06.05.2026
Били по авто и трактору: в Белгородской области ВСУ ранили четверых человек
Четверо мирных россиян пострадали после ударов украинских беспилотников по Белгородской области. Киевские боевики направляли дроны на гражданские автомобили и... РИА Новости Крым, 06.05.2026
2026-05-06T17:05
2026-05-06T17:05
2026-05-06T17:05
вячеслав гладков
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
белгородская область
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/05/1132588490_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_5e1a2da541b2850f97372327a9188231.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Четверо мирных россиян пострадали после ударов украинских беспилотников по Белгородской области. Киевские боевики направляли дроны на гражданские автомобили и сельхозтехнику. Об этом в МАКС сообщил губернатор Вячеслав Гладков.По информации губернатора, в селе Черемошное Белгородского округа беспилотник атаковал легковой автомобиль. Двое мужчин получили минно-взрывные травмы и баротравмы. В городской больнице №2 Белгорода им оказали всю необходимую помощь, лечение будут проходить в амбулаторных условиях. Транспортное средство повреждено.В городе Шебекино FPV-дрон ударил по трактору на территории предприятия. Ранен мужчина. Бригада "скорой" доставила пострадавшего с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями мягких тканей руки и ноги и осколочным ранением грудной клетки в Шебекинскую ЦРБ. Медики оказывают ему всю необходимую помощь. Техника повреждена, проинформировал Гладков."Также в Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратился мужчина, пострадавший при атаке дрона вчера в Шебекино. Врачи диагностировали ему минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги. Помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно", – добавил губернатор Белгородской области.В среду также стало известно, что за прошедшие сутки атаки киевского режима в Херсонской области привели к гибели двух мирных жителей: женщины 1969 года рождения и мужчины 1949 года рождения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:После прицельного удара ВСУ горит здание администрации ЭнергодараСемьям погибших при атаке на Чебоксары выплатят по 1,5 миллиона рублейУдары ВСУ по Джанкою являются актом терроризма – Захарова
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/05/1132588490_0:0:910:682_1920x0_80_0_0_5ddf578904f1752975e442aba9a8adfc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав гладков, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, белгородская область
Били по авто и трактору: в Белгородской области ВСУ ранили четверых человек
Гладков: четыре мирных жителя Белгородской области пострадали от атак беспилотников ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Четверо мирных россиян пострадали после ударов украинских беспилотников по Белгородской области. Киевские боевики направляли дроны на гражданские автомобили и сельхозтехнику. Об этом в МАКС сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Четыре мирных жителя Белгородской области пострадали в результате атак беспилотников ВСУ", – сказано в сообщении.
По информации губернатора, в селе Черемошное Белгородского округа беспилотник атаковал легковой автомобиль. Двое мужчин получили минно-взрывные травмы и баротравмы. В городской больнице №2 Белгорода им оказали всю необходимую помощь, лечение будут проходить в амбулаторных условиях. Транспортное средство повреждено.
В городе Шебекино FPV-дрон ударил по трактору на территории предприятия. Ранен мужчина. Бригада "скорой" доставила пострадавшего с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями мягких тканей руки и ноги и осколочным ранением грудной клетки в Шебекинскую ЦРБ. Медики оказывают ему всю необходимую помощь. Техника повреждена, проинформировал Гладков.
"Также в Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратился мужчина, пострадавший при атаке дрона вчера в Шебекино. Врачи диагностировали ему минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги. Помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно", – добавил губернатор Белгородской области.
В среду также стало известно, что за прошедшие сутки атаки киевского режима
в Херсонской области привели к гибели двух мирных жителей: женщины 1969 года рождения и мужчины 1949 года рождения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: