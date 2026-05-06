Били по авто и трактору: в Белгородской области ВСУ ранили четверых человек

2026-05-06T17:05

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Четверо мирных россиян пострадали после ударов украинских беспилотников по Белгородской области. Киевские боевики направляли дроны на гражданские автомобили и сельхозтехнику. Об этом в МАКС сообщил губернатор Вячеслав Гладков.По информации губернатора, в селе Черемошное Белгородского округа беспилотник атаковал легковой автомобиль. Двое мужчин получили минно-взрывные травмы и баротравмы. В городской больнице №2 Белгорода им оказали всю необходимую помощь, лечение будут проходить в амбулаторных условиях. Транспортное средство повреждено.В городе Шебекино FPV-дрон ударил по трактору на территории предприятия. Ранен мужчина. Бригада "скорой" доставила пострадавшего с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями мягких тканей руки и ноги и осколочным ранением грудной клетки в Шебекинскую ЦРБ. Медики оказывают ему всю необходимую помощь. Техника повреждена, проинформировал Гладков."Также в Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратился мужчина, пострадавший при атаке дрона вчера в Шебекино. Врачи диагностировали ему минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги. Помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно", – добавил губернатор Белгородской области.В среду также стало известно, что за прошедшие сутки атаки киевского режима в Херсонской области привели к гибели двух мирных жителей: женщины 1969 года рождения и мужчины 1949 года рождения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:После прицельного удара ВСУ горит здание администрации ЭнергодараСемьям погибших при атаке на Чебоксары выплатят по 1,5 миллиона рублейУдары ВСУ по Джанкою являются актом терроризма – Захарова

