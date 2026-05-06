Били по авто и трактору: в Белгородской области ВСУ ранили четверых человек
Били по авто и трактору: в Белгородской области ВСУ ранили четверых человек
17:05 06.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Четверо мирных россиян пострадали после ударов украинских беспилотников по Белгородской области. Киевские боевики направляли дроны на гражданские автомобили и сельхозтехнику. Об этом в МАКС сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Четыре мирных жителя Белгородской области пострадали в результате атак беспилотников ВСУ", – сказано в сообщении.
По информации губернатора, в селе Черемошное Белгородского округа беспилотник атаковал легковой автомобиль. Двое мужчин получили минно-взрывные травмы и баротравмы. В городской больнице №2 Белгорода им оказали всю необходимую помощь, лечение будут проходить в амбулаторных условиях. Транспортное средство повреждено.
В городе Шебекино FPV-дрон ударил по трактору на территории предприятия. Ранен мужчина. Бригада "скорой" доставила пострадавшего с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями мягких тканей руки и ноги и осколочным ранением грудной клетки в Шебекинскую ЦРБ. Медики оказывают ему всю необходимую помощь. Техника повреждена, проинформировал Гладков.
"Также в Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратился мужчина, пострадавший при атаке дрона вчера в Шебекино. Врачи диагностировали ему минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги. Помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно", – добавил губернатор Белгородской области.
В среду также стало известно, что за прошедшие сутки атаки киевского режима в Херсонской области привели к гибели двух мирных жителей: женщины 1969 года рождения и мужчины 1949 года рождения.
Вячеслав ГладковАтаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости СВОБелгородская область
 
