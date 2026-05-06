https://crimea.ria.ru/20260506/aeroportam-simferopolya-i-drugikh-gorodov-yuga-rossii-vydelili-6-milliardov-rubley-1155813815.html

Аэропортам Симферополя и других городов юга России выделили 6 миллиардов рублей

Аэропортам Симферополя и других городов юга России выделили 6 миллиардов рублей - РИА Новости Крым, 06.05.2026

Аэропортам Симферополя и других городов юга России выделили 6 миллиардов рублей

Аэропорты южных и центральных регионов России, включая воздушную гавань Симферополя, получат финансовую поддержку из федерального бюджета в размере около 6... РИА Новости Крым, 06.05.2026

2026-05-06T19:26

2026-05-06T19:26

2026-05-06T19:27

новости

новости крыма

аэропорт симферополь

самолет

господдержка

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/15/1152567410_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_4cba8270ed4cea4c5bc1f87d3d65a8e0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Аэропорты южных и центральных регионов России, включая воздушную гавань Симферополя, получат финансовую поддержку из федерального бюджета в размере около 6 миллиардов рублей. Соответствующее решение принято правительством РФ, сообщает пресс-служба кабмина.Средства выделены из резервного фонда правительства. Они позволят возместить расходы аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе за июль-декабрь 2025 года, уточнили в пресс-службе.Речь идет о частичной компенсации затрат по обычным видам деятельности и процентов по кредитным договорам или договорам займа.Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля 2022 года из-за осложнения ситуации на Украине. Временное ограничение на полеты касалось аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. 28 мая 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты. Аэропорт Геленджик впервые за три с половиной года принял рейс из Москвы 18 июля 2025 года. 11 сентября возобновил обслуживание рейсов аэропорт Краснодара.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов по итогам встречи с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым заявлял, что Международный аэропорт Симферополя также готов возобновить работу немедленно после получения соответствующего распоряжения от президента России Владимира Путина.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ сообщил, что решение об открытии аэропорта в Симферополе будут принимать Минтранс России и специальные ведомства. Он также подчеркнул, что обеспечение безопасности полетов пассажиров – это то, что стоит во главе. Как только условия созреют для этого, то авиасообщение запустится, уточнил пресс-секретарь президента.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, новости крыма, аэропорт симферополь, самолет, господдержка