Аэропортам Симферополя и других городов юга России выделили 6 миллиардов рублей - РИА Новости Крым, 06.05.2026
Аэропортам Симферополя и других городов юга России выделили 6 миллиардов рублей
На поддержку аэропортов Симферополя и других городов юга и центра выделено 6 млрд рублей

19:26 06.05.2026 (обновлено: 19:27 06.05.2026)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваАэропорт Симферополь
© ТГ-канал Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Аэропорты южных и центральных регионов России, включая воздушную гавань Симферополя, получат финансовую поддержку из федерального бюджета в размере около 6 миллиардов рублей. Соответствующее решение принято правительством РФ, сообщает пресс-служба кабмина.
"Свыше 5,9 млрд рублей будет направлено аэропортам центральных и южных регионов на частичную компенсацию их расходов в период временного ограничения полетов. Распоряжение об этом подписано", – говорится в сообщении.
Средства выделены из резервного фонда правительства. Они позволят возместить расходы аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе за июль-декабрь 2025 года, уточнили в пресс-службе.
Речь идет о частичной компенсации затрат по обычным видам деятельности и процентов по кредитным договорам или договорам займа.
Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля 2022 года из-за осложнения ситуации на Украине. Временное ограничение на полеты касалось аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. 28 мая 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты. Аэропорт Геленджик впервые за три с половиной года принял рейс из Москвы 18 июля 2025 года. 11 сентября возобновил обслуживание рейсов аэропорт Краснодара.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов по итогам встречи с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым заявлял, что Международный аэропорт Симферополя также готов возобновить работу немедленно после получения соответствующего распоряжения от президента России Владимира Путина.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ сообщил, что решение об открытии аэропорта в Симферополе будут принимать Минтранс России и специальные ведомства. Он также подчеркнул, что обеспечение безопасности полетов пассажиров – это то, что стоит во главе. Как только условия созреют для этого, то авиасообщение запустится, уточнил пресс-секретарь президента.
