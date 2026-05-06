Абсурд и цинизм: РФ ответила на запрет демонстрации символов Победы в ФРГ

Запрет на демонстрацию символов Победы в Берлине поражают абсурдностью и цинизмом – МИД РФ

19:10 06.05.2026
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Здание Министерства иностранных дел РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Посольство России в Германии призвало власти ФРГ отменить запрет на демонстрацию в Берлине символов Победы над нацизмом, назвав вводимые ограничения абсурдными и циничными. Об этом говорится в комментарии дипмиссии.
Ранее власти немецкой столицы ввели запрет на демонстрацию флагов России и Белоруссии, а также символов, неразрывно связанных с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне, включая знамя Победы, флаг и герб СССР, георгиевскую ленточку и другие. Кроме того, запрещено воспроизведение советских песен и маршей военных лет. Ограничения будут действовать 8 и 9 мая на советских воинских мемориалах в Трептов-парке, Тиргартене и Панкове.
"Запреты, вводимые Берлином под предлогом продолжающегося конфликта на Украине, поражают абсурдностью и цинизмом. На деле они направлены исключительно на ограничение права потомков советских воинов-освободителей, а также неравнодушных жителей и гостей германской столицы достойно отметить очередную годовщину разгрома нацизма и почтить память павших в Великой Отечественной войне", – говорится в заявлении российского посольства.
В дипмиссии отметили, что рестрикции Берлина являются необоснованными, дискриминационными и недружественными, это – вопиющее проявление неуважения к памяти павших.
"Настоятельно требуем от германской стороны отменить запрет на демонстрацию символов Победы над нацизмом и восстановить историческую справедливость, официально признав преступления Третьего рейха и его пособников в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. геноцидом народов Советского Союза", – подчеркнули российские дипломаты.
