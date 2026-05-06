Абсурд и цинизм: РФ ответила на запрет демонстрации символов Победы в ФРГ

Посольство России в Германии призвало власти ФРГ отменить запрет на демонстрацию в Берлине символов Победы над нацизмом, назвав вводимые ограничения абсурдными... РИА Новости Крым, 06.05.2026

2026-05-06T19:10

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Посольство России в Германии призвало власти ФРГ отменить запрет на демонстрацию в Берлине символов Победы над нацизмом, назвав вводимые ограничения абсурдными и циничными. Об этом говорится в комментарии дипмиссии.Ранее власти немецкой столицы ввели запрет на демонстрацию флагов России и Белоруссии, а также символов, неразрывно связанных с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне, включая знамя Победы, флаг и герб СССР, георгиевскую ленточку и другие. Кроме того, запрещено воспроизведение советских песен и маршей военных лет. Ограничения будут действовать 8 и 9 мая на советских воинских мемориалах в Трептов-парке, Тиргартене и Панкове.В дипмиссии отметили, что рестрикции Берлина являются необоснованными, дискриминационными и недружественными, это – вопиющее проявление неуважения к памяти павших.

