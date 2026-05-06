Какой сегодня праздник: 6 мая

2026-05-06T00:00

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. В этот день родились советский военный летчик Николай Гастелло и основатель психоанализа Зигмунд Фрейд. Также 6 мая считается "днем рождения" знаменитых "Стрижей".Что празднуют в мире6 мая все православные чтят память святого великомученика Георгия Победоносца. Святой Георгий – покровитель воинов и всех, кто оказался в зоне военных действий и подвергается опасности. А также заступник для родных и близких тех, кто служит в армии.В этот же день в Грузии отмечают День армии, в США празднуют День медсестер и День напитков, в Турции и других тюркязычных странах празднуют Хедерлез – праздник встречи весны. На Филиппинах отмечают День доблести.Знаменательные событияВ 1715 году был издан Артикул воинский – первый военно-уголовный и уголовно-процессуальный кодекс России.В 1919 году было провозглашено создание Крымской социалистической советской республики. Она прекратила существование в июне, когда полуостров снова был занят белогвардейскими войсками.В 1937 году открылось регулярное воздушное пассажирское сообщение по маршруту Ленинград – Москва.В 1941 году Иосиф Сталин становится председателем Совета народных комиссаров РСФСР.В 1953 году хирург Джон Гиббон из Филадельфии впервые успешно применил аппарат "искусственное сердце-легкие" во время операции на открытом сердце.6 мая 1991 года авиационная группа высшего пилотажа "Стрижи" впервые выступила на авиационном показе под этим названием. Поэтому день считается официальным "днем рождения" группы, которая в 1993 году была удостоена звания "Лучшая пилотажная группа мира". Летчики активное сотрудничают с пилотажной группой "Русские витязи", демонстрируя совместное выполнение фигур высшего пилотажа на разных типах самолетов. Визитной карточкой российских пилотов на авиашоу мира стал знаменитый "Кубинский бриллиант".В 1998 году новая столица Казахстана Акмола переименована в Астану.Кто родилсяВ 1758 году родился Максимилиан Робеспьер, который был одним из наиболее известных деятелей Великой французской революции.В 1776 году родился светлейший князь Петр Волконский – русский военный и придворный деятель, генерал-фельдмаршал и министр императорского двора и уделов.В 1856 году родился основатель психоанализа и австрийский врач-психиатр Зигмунд Фрейд.В этом же году родился американский исследователь Арктики Роберт Эдвин Пири.В 1868 году родился французский писатель, автор знаменитого романа "Призрак оперы" Гастон Леру.В 1889 году родилась российская художница и яркая представительница русского авангарда Любовь Попова.В 1907 году родился советский военный летчик Николай Гастелло. В самом начале Великой Отечественной войны, 26 июня 1941 года, самолет Гастелло был подбит и уже на горящем самолете совершил таран механизированной колонны вражеской техники. Весь экипаж погиб в бою.В 1922 году родился актер театра и кино, педагог Владимир Этуш, известный ролями в знаменитых советских комедиях "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Иван Васильевич меняет профессию" и других.Также 6 мая родились дирижер Большого театра, заслуженный деятель искусств РСФСР Георгий Жемчужин, советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ Александр Белявский, советский хоккеист Вячеслав Старшинов, американский рок-музыкант Боб Сигер и актер Джорж Клуни, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

