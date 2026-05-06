53 беспилотника сбили над Крымом и четырьмя регионами
Силы противовоздушной обороны отразили новые воздушные удары ВСУ по Крыму и другим регионам России. В течение ночи над страной сбили 53 вражеских беспилотника,... РИА Новости Крым, 06.05.2026
2026-05-06T07:31
2026-05-06T07:42
53 беспилотника сбили над Крымом и четырьмя регионами

Над Крымом и еще четырьмя регионами России уничтожили 53 беспилотника ВСУ

07:31 06.05.2026 (обновлено: 07:42 06.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новые воздушные удары ВСУ по Крыму и другим регионам России. В течение ночи над страной сбили 53 вражеских беспилотника, сообщили в Минобороны.
"В период с 21.00 5 мая до 7.00 6 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Республики Крым, Белгородской, Брянской, Курской областей, Московского региона и над акваторией Черного моря", - сказано в сообщении.
Во вторник ночью ВСУ атаковали Джанкой при помощи беспилотников. Погибли пять человек, сообщал глава Крыма Сергей Аксенов.
Прокуратура Крыма поставила на контроль соблюдение прав жителей Джанкоя после удара украинских беспилотников по городу и открыла горячую линию.
