Жителя Керчи приговорили к 18 годам за передачу Киеву данных о ЧФ - РИА Новости Крым, 05.05.2026
Жителя Керчи приговорили к 18 годам за передачу Киеву данных о ЧФ
Жителя Керчи приговорили к 18 годам за передачу Киеву данных о ЧФ
новости крыма
керчь
крым
чф рф (черноморский флот российской федерации)
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
верховный суд крыма
приговор
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/13/1144312191_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b23b9a2923d0669d517a1e5d1fa42a13.jpg
15:34 05.05.2026 (обновлено: 15:39 05.05.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Житель Керчи отправится на 18 лет в колонию строгого режима за госизмену. Мужчина снял на видео патрульный корабль ЧФ России и передал его Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили в прокуратуре Республики Крым.
"Судом установлено, что мужчина, будучи противником проведения специальной военной операции, летом 2023 года осуществил съёмку патрульного корабля, направив видеофайл своему знакомому для пересылки представителю службы безопасности Украины", – говорится в сообщении надзорного ведомства.
По информации УФСБ России по Крыму и Севастополю, житель Керчи 1965 года рождения был завербован сотрудником СБУ для получения оперативной информации на крымском направлении.
"Установлено, что гражданин посредством иностранного интернет-мессенджера "WhatsApp" инициативно передал в СБУ сведения о перемещениях кораблей Черноморского флота Российской Федерации в Керченском проливе", добавили в УФСБ.
Верховный Суд Крыма учел позицию гособвинителя и приговорил виновного к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Также ему назначен штраф в размере 400 тысяч рублей.
Ранее житель Севастополя получил 18 лет строгого режима за сбор данных о ПВО и взрывчатку. Подсудимый 1974 года рождения был завербован на территории Севастополя разоблаченным агентом СБУ. По заданию куратора, подсудимый осуществил сбор и передачу сведений о расположенных в городе объектах ПВО Вооруженных сил РФ.
