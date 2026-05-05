https://crimea.ria.ru/20260505/zhitelya-kerchi-prigovorili-k-18-godam-za-peredachu-kievu-dannykh-o-chf-1155759511.html

Жителя Керчи приговорили к 18 годам за передачу Киеву данных о ЧФ

Жителя Керчи приговорили к 18 годам за передачу Киеву данных о ЧФ - РИА Новости Крым, 05.05.2026

Жителя Керчи приговорили к 18 годам за передачу Киеву данных о ЧФ

Житель Керчи отправится на 18 лет в колонию строгого режима за госизмену. Мужчина снял на видео патрульный корабль ЧФ России и передал его Службе безопасности... РИА Новости Крым, 05.05.2026

2026-05-05T15:34

2026-05-05T15:34

2026-05-05T15:39

новости крыма

керчь

крым

чф рф (черноморский флот российской федерации)

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

верховный суд крыма

приговор

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/13/1144312191_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b23b9a2923d0669d517a1e5d1fa42a13.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Житель Керчи отправится на 18 лет в колонию строгого режима за госизмену. Мужчина снял на видео патрульный корабль ЧФ России и передал его Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили в прокуратуре Республики Крым.По информации УФСБ России по Крыму и Севастополю, житель Керчи 1965 года рождения был завербован сотрудником СБУ для получения оперативной информации на крымском направлении.Верховный Суд Крыма учел позицию гособвинителя и приговорил виновного к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Также ему назначен штраф в размере 400 тысяч рублей.Ранее житель Севастополя получил 18 лет строгого режима за сбор данных о ПВО и взрывчатку. Подсудимый 1974 года рождения был завербован на территории Севастополя разоблаченным агентом СБУ. По заданию куратора, подсудимый осуществил сбор и передачу сведений о расположенных в городе объектах ПВО Вооруженных сил РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Давала Киеву координаты для ракетных ударов: крымчанка осуждена на 15 летЖитель Крыма получил 17 лет колонии за госизменуОт "лайков" до госизмены – допрос украинской шпионки в Крыму

керчь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, керчь, крым, чф рф (черноморский флот российской федерации), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), верховный суд крыма, приговор