Землю накрыла магнитная буря

2026-05-05T10:06

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В ночь с 4 на 5 мая на Земле началась магнитная буря уровня G2, которая вызвала полярные сияния. Причиной геомагнитной активности стал выброс корональной плазмы, который произошел еще 30 апреля. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.По информации ученых, бури, как это часто бывает для ночных событий, запустили довольно заметные полярные сияния, которые в пике достигали уровня 8 по 10-балльной шкале."Есть вероятность, что это была одна из последних возможностей увидеть сияние до наступления осени. Считается, что с началом лета даже очень крупные геомагнитные события ничего вызвать уже не способны — слишком короткие ночи, слишком светлое небо", - добавили в Лаборатории.Отмечается, что примерно через 3–4 дня на восточном крае Солнца должна появиться крупная активная область — ее уже сейчас видит на обратной стороне спутник Solar Orbiter. Предполагается, что это запустит очередную волну активности.В целом в мае на Земле ожидается несколько периодов повышенной геомагнитной активности, сообщали ранее в Лаборатории солнечной астрономии.

