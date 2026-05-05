"Зажги свечу памяти": Симферополь вспоминает жертв нацизма
Крымчане несут память о жертвах фашизма сквозь поколения – Константинов
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Жители Крыма несут память о жертвах фашизма сквозь поколения. Об этом заявил председатель парламента республики Владимир Константинов, принявший участие в мемориальных мероприятиях в память о жертвах нацистов на полуострове.
Традиционное возложение цветов на Мемориале "Картофельный городок" в Симферополе состоялось во вторник, в преддверии Дня Победы. На Мемориальном комплексе "Концлагерь "Красный" состоялась традиционная акция "Зажги свечу памяти".
"За время Великой Отечественной войны оккупанты замучили и угнали на принудительные работы тысячи людей, зверски уничтожали детей, женщин, стариков. Наш долг – помнить о жертвах фашизма и пронести эту память сквозь поколения", – написал Константинов в своем канале в МАКС.
За годы Великой Отечественной войны в концлагере "Красный" под Симферополем были до смерти замучены больше 15 000 человек. Всего официально жертвами нацистской оккупации Крыма признаны 219 тысяч человек. Вот уже несколько лет подряд участники акции ежегодно зажигают свечи в память о советских гражданах, павших в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, и всех, кто погиб, защищая Родину.
Акция "Зажги свечу памяти" давно стала международной, она объединяет добровольцев, которые хотят сохранить память о трагических, но вместе с тем героических страницах нашей страны, о ее гражданах и героях, ценой жизни которых был побежден фашизм.
