"Зажги свечу памяти": Симферополь вспоминает жертв нацизма

Жители Крыма несут память о жертвах фашизма сквозь поколения. Об этом заявил председатель парламента республики Владимир Константинов, принявший участие в... РИА Новости Крым, 05.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Жители Крыма несут память о жертвах фашизма сквозь поколения. Об этом заявил председатель парламента республики Владимир Константинов, принявший участие в мемориальных мероприятиях в память о жертвах нацистов на полуострове.Традиционное возложение цветов на Мемориале "Картофельный городок" в Симферополе состоялось во вторник, в преддверии Дня Победы. На Мемориальном комплексе "Концлагерь "Красный" состоялась традиционная акция "Зажги свечу памяти".За годы Великой Отечественной войны в концлагере "Красный" под Симферополем были до смерти замучены больше 15 000 человек. Всего официально жертвами нацистской оккупации Крыма признаны 219 тысяч человек. Вот уже несколько лет подряд участники акции ежегодно зажигают свечи в память о советских гражданах, павших в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, и всех, кто погиб, защищая Родину.Акция "Зажги свечу памяти" давно стала международной, она объединяет добровольцев, которые хотят сохранить память о трагических, но вместе с тем героических страницах нашей страны, о ее гражданах и героях, ценой жизни которых был побежден фашизм.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отряд "дяди Володи" – данные ФСБ о расстреле подпольщиков в КрымуГеноцид советского народа: уроки истории в современном прочтенииГеноцид советских граждан в годы Великой Отечественной войны

