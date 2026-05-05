Законспирированную ячейку международных террористов выявили в Анапе
В Анапе выявлена и пресечена деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 05.05.2026
2026-05-05T12:16
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В Анапе выявлена и пресечена деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление ФСБ России по Краснодарскому краю.Силовики задержали троих участников ячейки.Ранее Южный окружной военный суд приговорил к 16, 17 и 18 годам заключения трех боевиков запрещенной в России организации "Исламское государство"*, которые готовили взрыв на рынке в городе Георгиевск Ставропольского края.В феврале этого года УФСБ по Крыму выявила ячейку международной террористической организации. Ее члены вербовали мусульман в Бахчисарайском районе и распространяли на территории региона террористическую идеологию.*террористическая организация, запрещенная в России
