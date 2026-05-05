Рейтинг@Mail.ru
Законспирированную ячейку международных террористов выявили в Анапе - РИА Новости Крым, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260505/zakonspirirovannuyu-yacheyku-mezhdunarodnykh-terroristov-vyyavili-v-anape-1155751265.html
Законспирированную ячейку международных террористов выявили в Анапе
Законспирированную ячейку международных террористов выявили в Анапе - РИА Новости Крым, 05.05.2026
Законспирированную ячейку международных террористов выявили в Анапе
В Анапе выявлена и пресечена деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 05.05.2026
2026-05-05T12:16
2026-05-05T12:16
краснодарский край
кубань
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
терроризм
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902784_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_64499fb46ecf47c4fc8ce685d46bd398.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В Анапе выявлена и пресечена деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление ФСБ России по Краснодарскому краю.Силовики задержали троих участников ячейки.Ранее Южный окружной военный суд приговорил к 16, 17 и 18 годам заключения трех боевиков запрещенной в России организации "Исламское государство"*, которые готовили взрыв на рынке в городе Георгиевск Ставропольского края.В феврале этого года УФСБ по Крыму выявила ячейку международной террористической организации. Ее члены вербовали мусульман в Бахчисарайском районе и распространяли на территории региона террористическую идеологию.*террористическая организация, запрещенная в РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Кубани задержан за попытку вступить в ряды украинских террористовКрымчанка организовала ячейку экстремисткой секты под Симферополем В Дагестане уничтожили двух боевиков при попытке совершить теракт
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902784_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_00966771fdc4e998747b809ed1b296b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодарский край, кубань, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), терроризм, новости
Законспирированную ячейку международных террористов выявили в Анапе

В Анапе ликвидировали ячейку международных террористов – ФСБ

12:16 05.05.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В Анапе выявлена и пресечена деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление ФСБ России по Краснодарскому краю.
"УФСБ России по Краснодарскому краю выявлена и пресечена противоправная деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации, действовавшей на территории города Анапы", - говорится в сообщении.
Силовики задержали троих участников ячейки.
Ранее Южный окружной военный суд приговорил к 16, 17 и 18 годам заключения трех боевиков запрещенной в России организации "Исламское государство"*, которые готовили взрыв на рынке в городе Георгиевск Ставропольского края.
В феврале этого года УФСБ по Крыму выявила ячейку международной террористической организации. Ее члены вербовали мусульман в Бахчисарайском районе и распространяли на территории региона террористическую идеологию.
*террористическая организация, запрещенная в России
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Житель Кубани задержан за попытку вступить в ряды украинских террористов
Крымчанка организовала ячейку экстремисткой секты под Симферополем
В Дагестане уничтожили двух боевиков при попытке совершить теракт
 
Краснодарский крайКубаньФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ТерроризмНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:36Над Крымом отработала ПВО
14:25Верить нельзя: в Крыму ответили на объявление Зеленским режима тишины
14:16В Севастополе перезахоронили останки 143 защитников города
14:09Восточный Крым остался без света
14:00В Симферополе водитель сбил ребенка на парковке ТЦ - дело ушло в суд
13:46В Севастополе остановили катера и паром
13:39Федеральную трассу из Крыма в Херсонскую область обновят к концу июня
13:26Чебоксары сегодня: при атаке ВСУ есть погибшие
13:18Шесть ракет "Фламинго" и более 1200 боевиков: названы потери ВСУ за сутки
13:04Хищение и взятки при госзаказе в медцентре Минобороны РФ: дело ушло в суд
12:40Бьют по гражданским: в России от ударов ВСУ за неделю погибли 34 мирных жителя
12:32ЧП произошло на цинковом заводе в Казахстане: есть погибшие и раненые
12:16Законспирированную ячейку международных террористов выявили в Анапе
12:10Групповой удар возмездия нанесен по объектам ОПК и энергетики Украины
11:55ВСУ атаковали Энергодар
11:48Нечем платить военным: на Украине хотят легализовать откуп от мобилизации
11:42Погода в Крыму снова испытывает аграриев на прочность – глава Минсельхоза
11:32Атака БПЛА на Чебоксары сегодня: в регионе планируют ввести режим ЧС
11:25Поедут ли туристы на отдых в Туапсе – туроператоры
10:54В четырех областях Украины пропал свет
Лента новостейМолния