Взрывы слышны вдоль побережья Севастополя – флот проводит тренировку - РИА Новости Крым, 05.05.2026
Взрывы слышны вдоль побережья Севастополя – флот проводит тренировку
Взрывы слышны вдоль побережья Севастополя – флот проводит тренировку
В Севастополе вдоль всего побережья до ночи будут слышны звуки взрывов и стрельба. Это связано с учениями флота, предупредил в МАКС губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.05.2026
2026-05-05T08:57
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе вдоль всего побережья до ночи будут слышны звуки взрывов и стрельба. Это связано с учениями флота, предупредил в МАКС губернатор Михаил Развожаев.Губернатор уточнил, что стрельбы запланированы в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч, мыса Лукулл, Качи."Флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС (подводными диверсионными силами и средствами – ред.)", – добавил Михаил Развожаев.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
В Севастополе военные тренируются уничтожать диверсантов - до ночи будут слышны взрывы

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе вдоль всего побережья до ночи будут слышны звуки взрывов и стрельба. Это связано с учениями флота, предупредил в МАКС губернатор Михаил Развожаев.

"Ориентировочно до 23:00 запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее", – отметил Развожаев.

Губернатор уточнил, что стрельбы запланированы в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч, мыса Лукулл, Качи.
"Флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС (подводными диверсионными силами и средствами – ред.)", – добавил Михаил Развожаев.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
