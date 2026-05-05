Взрывы слышны вдоль побережья Севастополя – флот проводит тренировку
В Севастополе вдоль всего побережья до ночи будут слышны звуки взрывов и стрельба. Это связано с учениями флота, предупредил в МАКС губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.05.2026
В Севастополе военные тренируются уничтожать диверсантов - до ночи будут слышны взрывы
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе вдоль всего побережья до ночи будут слышны звуки взрывов и стрельба. Это связано с учениями флота, предупредил в МАКС губернатор Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 23:00 запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее", – отметил Развожаев.
Губернатор уточнил, что стрельбы запланированы в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч, мыса Лукулл, Качи.
"Флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС (подводными диверсионными силами и средствами – ред.)", – добавил Михаил Развожаев.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
