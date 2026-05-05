Взрывы слышны вдоль побережья Севастополя – флот проводит тренировку

В Севастополе вдоль всего побережья до ночи будут слышны звуки взрывов и стрельба. Это связано с учениями флота, предупредил в МАКС губернатор Михаил Развожаев.

2026-05-05T08:57

севастополь

михаил развожаев

армия и флот

учения

новости севастополя

безопасность республики крым и севастополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе вдоль всего побережья до ночи будут слышны звуки взрывов и стрельба. Это связано с учениями флота, предупредил в МАКС губернатор Михаил Развожаев.Губернатор уточнил, что стрельбы запланированы в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч, мыса Лукулл, Качи."Флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС (подводными диверсионными силами и средствами – ред.)", – добавил Михаил Развожаев.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.

