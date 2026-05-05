ВСУ ударили по Брянщине из "Града" – ранены ребенок и четверо взрослых - РИА Новости Крым, 05.05.2026

2026-05-05T18:07

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ нанесли удар из реактивной системы залпового огня "Град" по селу Белая Березка в Брянской области, ранены пять человек, в том числе ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Пострадавших оперативно доставили в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь.Также в результате удара есть возгорания и повреждения многоквартирного дома и частных жилых домов, добавил Богомаз.Накануне в Брянской области при ударе из РСЗО "Град" были ранены семь сотрудников агропромышленного предприятия. При эвакуации пострадавших ВСУ пытались повторно атаковать людей дронами.28 апреля в результате удара беспилотника по селу Брахлов в Брянской области погиб сотрудник местного сельхозпредприятия. 23 апреля ВСУ ударили по автобусу в Брянской области – пассажиры и водитель получили ранения.

брянская область, новости, александр богомаз, происшествия, всу (вооруженные силы украины), рзсо "град", атаки всу