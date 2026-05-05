ВСУ ударили по Брянщине из "Града" – ранены ребенок и четверо взрослых - РИА Новости Крым, 05.05.2026
ВСУ ударили по Брянщине из "Града" – ранены ребенок и четверо взрослых
2026-05-05T18:07
2026-05-05T18:14
брянская область, новости, александр богомаз, происшествия, всу (вооруженные силы украины), рзсо "град", атаки всу
ВСУ ударили по Брянщине из "Града" – ранены ребенок и четверо взрослых

Ребенок и 4 взрослых ранены при ударе реактивными снарядами по селу в Брянской области

18:07 05.05.2026 (обновлено: 18:14 05.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ нанесли удар из реактивной системы залпового огня "Град" по селу Белая Березка в Брянской области, ранены пять человек, в том числе ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Целенаправленный массированный удар нанесли укронацисты из РСЗО "Град" по мирным жителям поселка Белая Березка Трубчевского района. По предварительной информации, к сожалению, ранены пять мирных жителей, в том числе один ребенок", – написал руководитель региона в своем канале в МАКС.
Пострадавших оперативно доставили в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Также в результате удара есть возгорания и повреждения многоквартирного дома и частных жилых домов, добавил Богомаз.
Накануне в Брянской области при ударе из РСЗО "Град" были ранены семь сотрудников агропромышленного предприятия. При эвакуации пострадавших ВСУ пытались повторно атаковать людей дронами.
28 апреля в результате удара беспилотника по селу Брахлов в Брянской области погиб сотрудник местного сельхозпредприятия. 23 апреля ВСУ ударили по автобусу в Брянской области – пассажиры и водитель получили ранения.
