ВСУ обстреляли Чебоксары крылатыми ракетами - возбуждено дело о теракте

ВСУ ударили по Чебоксарам крылатыми ракетами - возбуждено дело о теракте
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. ВСУ ударили по Чебоксарам крылатыми ракетами и БПЛА, возбуждено уголовное дело о теракте. Об этом сообщили в СК России.
"Возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст.205 УК РФ) по факту атаки украинских вооруженных формирований на гражданские объекты в Чувашской Республике. По данным следствия, утром 5 мая 2026 года ВФУ произвели массированную атаку, задействовав крылатые ракеты и не менее 8 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
В результате ударов повреждены предприятие гражданского назначения, многоэтажные жилые здания и более двух десятков домов в Чебоксарах. Погибли два человека, более 30 получили ранения.
Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия.
"Изъяты фрагменты беспилотных летательных аппаратов и иных боеприпасов, по которым будут назначены взрывотехнические экспертизы. Ведется работа со свидетелями, анализируются данные с камер видеонаблюдения, выполняются иные следственные действия с целью установления обстоятельств произошедшего", - подчеркнули в СК.
Следователи дадут правовую оценку действиям украинских командиров и иных лиц, которые преднамеренно атаковали гражданские объекты в Чувашии с целью устрашения мирных жителей.
В ночь на вторник боевики ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. Как сообщал ранее Олег Николаев, пострадал один человек. К утру число раненных выросло до трех, позже их количество выросло в разы. Днем в городе остановили общественный транспорт и перевели школьников на дистанционное обучение.