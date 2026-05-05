ВСУ атаковали жилые дома в Ростовской области - эвакуированы жильцы - РИА Новости Крым, 05.05.2026
ВСУ атаковали жилые дома в Ростовской области - эвакуированы жильцы
Украинские беспилотники атаковали четыре района Ростовской области, есть попадания в жилые дома, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 05.05.2026
06:08 05.05.2026 (обновлено: 06:22 05.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники атаковали четыре района Ростовской области, есть попадания в жилые дома, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
По его данным, вражеские дроны ночью сбивали над Миллеровским, Милютинским, Шолоховским и Кашарским районами.
"В результате ракетной атаки в поселке Теплые Ключи Кашарского района пришлось эвакуировать жителей одной из квартир частного дома. Люди не пострадали, находятся у родственников. Повреждены кровля, окна дома и ограждение участка", - написал он в МАКС.
На месте с утра работают экстренные службы и специалисты районной администрации. Жителям будет оказана вся необходимая помощь.
В настоящее время беспилотная опасность в области сохраняется.
Утром во вторник губернатор Чувашии Олег Николаев сообщил об одном пострадавшем при атаке беспилотников на Чебоксары.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
