ВСУ атаковали Энергодар
2026-05-05T11:55
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Киев атаковал город-спутник Запорожской АЭС Энергодар. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов.По предварительной информации, пострадавших нет, уточнил мэр. Сохраняется угроза повторных ударов, поэтому людей призвали занять безопасные места."Прошу всех немедленно ограничить передвижение по городу, оставаться в укрытиях или в безопасных местах, не приближаться к местам возможных прилетов", - обратился мэр к гражданам.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Киев атаковал город-спутник Запорожской АЭС Энергодар. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов.
"В настоящее время город подвергается атаке со стороны ВСУ. Зафиксировано несколько попаданий по зданию администрации. Оценка ущерба на данный момент затруднена", - написал он в своем канале МАКС.
По предварительной информации, пострадавших нет, уточнил мэр. Сохраняется угроза повторных ударов, поэтому людей призвали занять безопасные места.
"Прошу всех немедленно ограничить передвижение по городу, оставаться в укрытиях или в безопасных местах, не приближаться к местам возможных прилетов", - обратился мэр к гражданам.
