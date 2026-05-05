Военного парада и шествия Бессмертного полка на День Победы в Крыму не будет
2026-05-05T15:10
2026-05-05T15:14
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. В Крыму не будет военного парада и шествия Бессмертного полка на День Победы, также не планируется других массовых мероприятий. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем канале в МАКС.Он добавил, что власти республики сделают все необходимое, чтобы воздать дань уважения ветеранам, почтить память погибших, провести праздничные мероприятия в различных форматах.Ранее в Краснодаре отменено торжественное прохождение войск по случаю Дня Победы 9 мая. Что касается Парада Победы в городе-герое Новороссийске – окончательное решение по нему будет принято ближе к 9 мая, сообщали власти региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Парады во дворах и киномарафон: как Севастополь отметит День ПобедыПарад на День Победы состоится - КремльКак пройдет парад на День Победы в Москве
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. В Крыму не будет военного парада и шествия Бессмертного полка на День Победы, также не планируется других массовых мероприятий. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем канале в МАКС.

"Проведение военного парада и других массовых мероприятий в честь Дня Великой Победы в Республике Крым в этом году не планируется.Также не будет организованного шествия "Бессмертного полка". Это решение органов власти продиктовано соображениями безопасности", - написал Аксенов.

Он добавил, что власти республики сделают все необходимое, чтобы воздать дань уважения ветеранам, почтить память погибших, провести праздничные мероприятия в различных форматах.
"Крым встретит наш главный праздник достойно", - резюмировал Аксенов.
Ранее в Краснодаре отменено торжественное прохождение войск по случаю Дня Победы 9 мая. Что касается Парада Победы в городе-герое Новороссийске – окончательное решение по нему будет принято ближе к 9 мая, сообщали власти региона.
