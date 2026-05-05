Верить нельзя: в Крыму ответили на объявление Зеленским режима тишины

Глава киевского режима Владимир Зеленский объявил "режим тишины" с целью нивелировать российскую инициативу о перемирии в День Победы, верить его словам нельзя.

2026-05-05T14:25

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Глава киевского режима Владимир Зеленский объявил "режим тишины" с целью нивелировать российскую инициативу о перемирии в День Победы, верить его словам нельзя. Такое мнение РИА Новости Крым высказал председатель крымского парламента Владимир Константинов.Накануне Зеленский после объявления от Минобороны России о перемирии 8 и 9 мая заявил, что Украина вводит решим тишины, начиная с 00:00 часов в ночь с 5 на 6 мая.По мнению председателя Госсовета РК, Зеленский будет нарушать свои же "перемирия" и обвинять в этом Россию.Военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов ранее в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что инициатива главы киевского режима объясняется его стремлением выиграть время для поставок вооружений формированиям ВСУ на линии фронта.Перемирие на День Победы29 апреля президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом проинформировал американского лидера о готовности объявить перемирие на Украине на период празднования Дня Победы.30 апреля Зеленский поручил выяснить у властей США детали российского предложения о перемирии, но спустя сутки реакции от Украины на возможное предложение не последовало.В Кремле тогда заявили, что Москва не нуждается в ответе Киева, поскольку это решение российского лидера, и оно будет реализовываться.4 мая Зеленский пригрозил атаковать парад Победы в Москве.Минобороны России 4 мая сообщило, что в соответствии с решением Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина 8 и 9 мая объявлено перемирие в честь празднования Дня Победы. Как отмечено в заявлении, Москва рассчитывает на то, что Киев последует ее примеру. В МО РФ также подчеркнули, что российские войска нанесут ответный массированный ракетный удар по центру столицы Украины, если киевский режим попытается сорвать празднование 9 Мая. Также в Минобороны РФ предупредили гражданское население Киева и сотрудников иностранных диппредставительств о необходимости своевременно покинуть город.Накануне праздника Пасхи президент Владимир Путин объявлял пасхальное перемирие с Украиной в зоне СВО. Соблюдать режим прекращения огня за несколько часов до начала оговоренного времени пообещал и Владимир Зеленский. Однако 11 апреля ВСУ нарушили перемирие и атаковали Курскую область.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Перемирие на период празднования 9 мая – это серьезный политический и гуманитарный ход России Украина потерпела поражение – Трамп Перемирие на День Победы – каким оно будет

