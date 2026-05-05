В Симферополе водитель сбил ребенка на парковке ТЦ - дело ушло в суд
В Симферополе водитель сбил ребенка на парковке ТЦ - дело ушло в суд
2026-05-05T14:00
2026-05-05T14:08
дтп в крыму и севастополе
прокуратура республики крым
правосудие
симферополь
суды крыма
симферополь
14:00 05.05.2026 (обновлено: 14:08 05.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В Киевский районный суд Симферополя направлено уголовное дело по ДТП на парковке одного из торговых центров крымской столицы, где пострадал ребенок. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.
Следствие установило, что 25 марта 2026 года 23-летний водитель автомобиля Kia, двигаясь на парковке торгового центра, не уступил дорогу автомобилю Volkswagen, допустив с ним столкновение.
"Автомобиль изменил траекторию движения в направлении припаркованных автомобилей, где совершил наезд на малолетнего пешехода 2017 года рождения", – сказано в сообщении.
Прокуратурой Киевского района Симферополя утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. Вину обвиняемый признал в полном объеме, добавили в надзорном ведомстве.
Накануне сообщалось, что за минувшую неделю в Республике Крым произошли 13 ДТП, в которых травмированы 14 человек. Двое пострадавших – дети.
