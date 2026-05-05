В Симферополе маршрутка снесла остановку - пострадала женщина

2026-05-05T09:35

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. В Симферополе маршрутка снесла остановку общественного транспорта и стоящую на ней женщину, она в больнице. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Крыма. По предварительным данным, авария произошла сегодня около 07:10 по улице Кечкеметской. Водитель автобуса, мужчина 1965 года рождения, допустил неконтролируемый занос. Пострадала 48-летняя женщина, которая находилась в этот момент на остановке. С травмами она доставлена в больницу. Сейчас правоохранители проводят проверку, ее ход контролирует прокуратура. "В ходе организованной проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства при организации перевозок пассажиров", - подчеркнули в надзорном ведомстве.Ранее в Госавтоинспекции сообщали, что за неделю в Республике Крым произошли 13 ДТП, в которых травмированы 14 человек. Двое пострадавших – дети.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подрезал попутку: жителя Крыма будут судить за смертельное ДТПВ ДТП в Крыму погиб один человек и 20 получили травмыАвто стало грудой металла: стали известны подробности жуткого ДТП в Симферополе

