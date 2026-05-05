В Симферополе маршрутка снесла остановку - пострадала женщина
09:35 05.05.2026 (обновлено: 10:40 05.05.2026)
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымВ Симферополе маршрутка врезалась в остановку
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. В Симферополе маршрутка снесла остановку общественного транспорта и стоящую на ней женщину, она в больнице. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Крыма.
По предварительным данным, авария произошла сегодня около 07:10 по улице Кечкеметской. Водитель автобуса, мужчина 1965 года рождения, допустил неконтролируемый занос.

"Автомобиль совершил наезд на остановку общественного транспорта, затем на бетонную опору, после чего — на металлическое заборное ограждение и опору светофорного объекта", - говорится в сообщении.

Пострадала 48-летняя женщина, которая находилась в этот момент на остановке. С травмами она доставлена в больницу. Сейчас правоохранители проводят проверку, ее ход контролирует прокуратура.
"В ходе организованной проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства при организации перевозок пассажиров", - подчеркнули в надзорном ведомстве.
Ранее в Госавтоинспекции сообщали, что за неделю в Республике Крым произошли 13 ДТП, в которых травмированы 14 человек. Двое пострадавших – дети.
