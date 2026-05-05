В Севастополе работает ПВО – военные отражают удар ВСУ - РИА Новости Крым, 05.05.2026
В Севастополе работает ПВО – военные отражают удар ВСУ
В Севастополе работает ПВО – военные отражают удар ВСУ
В Севастополе работает ПВО и мобильные огневые группы – военные отражают удар ВСУ

22:14 05.05.2026 (обновлено: 22:32 05.05.2026)
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкВечерний Севастополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе в ходе отражения атаки ВСУ средства ПВО и мобильные огневые группы уничтожили четыре воздушные цели. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"По предварительной информации, сбито 4 БПЛА в районе Верхнесадового и Северной стороны",– написал Развожаев с воем канале в МАКС.
По предварительной информации от Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали, уточнил губернатор и обратился к горожанам с просьбой сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах.
Ранее в городе была объявлена воздушная тревога. Морской транспорт остановил работу.
