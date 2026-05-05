https://crimea.ria.ru/20260505/v-sevastopole-rabotaet-pvo--voennye-otrazhayut-udar-vsu-1155773220.html

В Севастополе работает ПВО – военные отражают удар ВСУ

В Севастополе работает ПВО – военные отражают удар ВСУ - РИА Новости Крым, 05.05.2026

В Севастополе работает ПВО – военные отражают удар ВСУ

В Севастополе в ходе отражения атаки ВСУ средства ПВО и мобильные огневые группы уничтожили четыре воздушные цели. Об этом сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 05.05.2026

2026-05-05T22:14

2026-05-05T22:14

2026-05-05T22:32

севастополь

новости севастополя

срочные новости крыма

крым

михаил развожаев

безопасность республики крым и севастополя

атаки всу

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110371/83/1103718329_0:0:2500:1406_1920x0_80_0_0_729ba0e05767794d685cf0cedfee0311.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе в ходе отражения атаки ВСУ средства ПВО и мобильные огневые группы уничтожили четыре воздушные цели. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По предварительной информации от Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали, уточнил губернатор и обратился к горожанам с просьбой сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах.Ранее в городе была объявлена воздушная тревога. Морской транспорт остановил работу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, срочные новости крыма, крым, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу