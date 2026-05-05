В Севастополе перезахоронили останки 143 защитников города

© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила Развожаева
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе перезахоронили останки 143 защитников и освободителей города. Церемония прошла на Братском кладбище Великой Отечественной войны. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Каждый год думаешь: ну вот, проводили последних... Но поисковики находят все новых и новых бойцов. В этом году разыскали еще 143 человека. Бои за город были жесточайшими", - написал Развожаев в своем канале МАКС.
Губернатор отметил, что в этом году волонтеры смогли идентифицировать четырех бойцов: краснофлотца, пулеметчика Александра Аксентьевича Сыкалова, краснофлотца Ашота Акоповича Адащана, краснофлотца Илью Прокофьевича Мордвинова и красноармейца Мкртыча Сираконовича Вартаняна.
"Мкртыча Вартаняна нашли совсем недавно, в феврале, в Камышловском овраге. Его внучка Маринэ приехала из Армении сегодня в Севастополь, чтобы почтить память дедушки. Также в Севастополь приехал Артур Артемович Тасалов — племянник летчика, гвардии младшего лейтенанта Семена Мкртычевича Тасалова", - поделился губернатор.
Вместе с воздушным стрелком, гвардии рядовым Юрием Владимировичем Афоничевым летчик погиб 7 мая 1944 года: их ИЛ-2 сбили фашисты. Оба покоятся на братском кладбище во Флотском, а минувшей осенью поисковики отряда "Балаклавец" объединения "Долг" нашли на Сапун-горе место падения самолета, рассказал Михаил Развожаев.
Ранее губернатор сообщал, что в Севастополе в канун Дня Победы привели в порядок 130 памятников, посвященных Великой Отечественной войне. До 8 мая благоустроят оставшиеся 20 мемориалов.
