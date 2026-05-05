В Севастополе перезахоронили останки 143 защитников города

В Севастополе перезахоронили останки 143 защитников города - РИА Новости Крым, 05.05.2026

В Севастополе перезахоронили останки 143 защитников и освободителей города. Церемония прошла на Братском кладбище Великой Отечественной войны. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 05.05.2026

2026-05-05T14:16

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе перезахоронили останки 143 защитников и освободителей города. Церемония прошла на Братском кладбище Великой Отечественной войны. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Губернатор отметил, что в этом году волонтеры смогли идентифицировать четырех бойцов: краснофлотца, пулеметчика Александра Аксентьевича Сыкалова, краснофлотца Ашота Акоповича Адащана, краснофлотца Илью Прокофьевича Мордвинова и красноармейца Мкртыча Сираконовича Вартаняна.Вместе с воздушным стрелком, гвардии рядовым Юрием Владимировичем Афоничевым летчик погиб 7 мая 1944 года: их ИЛ-2 сбили фашисты. Оба покоятся на братском кладбище во Флотском, а минувшей осенью поисковики отряда "Балаклавец" объединения "Долг" нашли на Сапун-горе место падения самолета, рассказал Михаил Развожаев.Ранее губернатор сообщал, что в Севастополе в канун Дня Победы привели в порядок 130 памятников, посвященных Великой Отечественной войне. До 8 мая благоустроят оставшиеся 20 мемориалов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Помощь ветеранам и субботники: в Севастополе стартовал "Десант Победы"Феодосия встретила участников велопробега "Сталинград-Севастополь"Бессмертный полк прошел по Вашингтону

