Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260505/v-sevastopole-obyavlena-vozdushnaya-trevoga-1155697421.html
В Севастополе объявлена воздушная тревога
В Севастополе объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 05.05.2026
В Севастополе объявлена воздушная тревога
В Севастополе объявлена воздушная тревога, губернатор Михаил Развожаев призвал всех срочно пройти в укрытия. РИА Новости Крым, 05.05.2026
2026-05-05T21:45
2026-05-05T21:45
воздушная тревога в севастополе
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу
атаки всу на крым
крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155352482_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_01fc1784dc11f62669924d27574bca53.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога, губернатор Михаил Развожаев призвал всех срочно пройти в укрытия.Во время воздушной тревоги общественный наземный и морской транспорт прекращает работу. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры могли выйти и проследовать в ближайшее укрытие.При звуках серен необходимо немедленно проследовать в убежища, заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства. Тем, кто находится в жилищах и зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.Ранее Развожаев предупреждал об изменении порядка подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он будет звучать три раза и затем прекращаться. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп. Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155352482_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_d13edd9e9c17668d2e4cb869394eb0e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
воздушная тревога в севастополе, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу, атаки всу на крым, крым, новости крыма
В Севастополе объявлена воздушная тревога

В Севастополе объявлена воздушная тревога

21:45 05.05.2026
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога в Севастополе
Воздушная тревога в Севастополе - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога, губернатор Михаил Развожаев призвал всех срочно пройти в укрытия.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – написал он в своем канале Мах.
Во время воздушной тревоги общественный наземный и морской транспорт прекращает работу. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры могли выйти и проследовать в ближайшее укрытие.
При звуках серен необходимо немедленно проследовать в убежища, заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства. Тем, кто находится в жилищах и зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.
Ранее Развожаев предупреждал об изменении порядка подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он будет звучать три раза и затем прекращаться. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп. Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Воздушная тревога в СевастополеСевастопольБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:45В Севастополе объявлена воздушная тревога
21:31В Севастополе закрыли рейд
21:22"Зажги свечу памяти": Симферополь вспоминает жертв нацизма
21:1193 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России
21:08В Крыму пересмотрят отказы в выплате единого пособия многодетным семьям
20:41Лавров и Рубио "сверили часы" по международным делам
20:11Крымчане лишились 22 миллионов рублей за неделю из-за действий мошенников
19:51"Миротворец" Буданов* сделал заявление по перемирию на Украине
19:28"Чистая классика": российские артисты выступят в музыкальных школах Крыма
19:10Мы предлагаем технологию: в КФУ очищают воду без химии и доращивают раков
18:48Участки бойцов СВО в Крыму обещают обеспечить водой до конца года
18:31На Севере Крыма загорелись постройки в частном доме
18:07ВСУ ударили по Брянщине из "Града" – ранены ребенок и четверо взрослых
17:52Новая серия ударов по Энергодару – Киев бьет по мирным
17:31ЕС объявил о создании "дронового альянса" с Украиной
17:22ВСУ обстреляли Чебоксары крылатыми ракетами - возбуждено дело о теракте
17:11Белгород под массированным ударом ВСУ
16:55Мудрая обезьяна атакует: как запрет Китая на санкции США может уничтожить Штаты
16:42При атаке ВСУ на Чебоксары два человека погибли и более 30 ранены
16:37Повышение штрафов с 1 мая: что ответили в ГАИ
Лента новостейМолния