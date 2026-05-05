В Ленинградской области после атаки ВСУ горит промышленная зона
При ночной атаке украинских беспилотников по Ленинградской области в Киришах вспыхнул пожар в промышленной зоне. Об этом сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости Крым, 05.05.2026
2026-05-05T06:23
ленинградская область
александр дрозденко
атаки всу
происшествия
пожар
новости сво
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. При ночной атаке украинских беспилотников по Ленинградской области в Киришах вспыхнул пожар в промышленной зоне. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.По его данным, воздушная опасность была объявлена в половине второго ночи. Уде спустя полчаса сбили первые три дрона. Угрозу отменили в три часа ночи.Утром во вторник губернатор Чувашии Олег Николаев сообщил об одном пострадавшем при атаке беспилотников на Чебоксары.В Ростовской области ВСУ били по жилым домам - в поселке Теплые Ключи были эвакуированы жители одной из квартир частного дома. Люди не пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
