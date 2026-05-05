https://crimea.ria.ru/20260505/v-krymu-peresmotryat-otkazy-v-vyplate-edinogo-posobiya-mnogodetnym-semyam-1155752261.html

В Крыму пересмотрят отказы в выплате единого пособия многодетным семьям

В Крыму пересмотрят отказы в выплате единого пособия многодетным семьям - РИА Новости Крым, 05.05.2026

В Крыму пересмотрят отказы в выплате единого пособия многодетным семьям

Отделение Социального фонда России по Республике Крым проактивно пересмотрит выплаты единого пособия многодетным семьям с превышением дохода на 10%, сообщает... РИА Новости Крым, 05.05.2026

2026-05-05T21:08

2026-05-05T21:08

2026-05-05T21:08

пособия и выплаты

отделение социального фонда россии по республике крым

новости крыма

крым

семья

соцзащита

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110060/83/1100608383_0:135:2781:1699_1920x0_80_0_0_59f5ab106ef77628c29d46b9456df461.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Отделение Социального фонда России по Республике Крым проактивно пересмотрит выплаты единого пособия многодетным семьям с превышением дохода на 10%, сообщает пресс-служба учреждения.Как отметили в Социальном фонде, для многодетных семей Крыма допускается незначительное превышение среднедушевого дохода, но не более 10%, то есть не более 20 208 рублей на каждого члена многодетной семьи. В этом случае единое пособие будет установлено в размере 50% от величины регионального прожиточного минимума на ребенка – 8 910 рублей.Единое пособие – социальная выплата для семей с детьми до 17 лет и для беременных, вставших на учет до 12-й недели. Право на получение единого пособия имеют семьи с доходом ниже прожиточного минимума на человека. С 1 января 2026 года размер федерального прожиточного минимума на душу населения составляет 18 939 рублей в месяц. Размер выплаты на каждого ребенка в зависимости от уровня дохода семьи составляет 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей.Как ранее заявлял зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, единое пособие в России получают девять миллионов семей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Родители более 100 тысяч крымских детей получат пособия досрочно Больше 4 миллионов российских семей получат новую налоговую выплату Выплаты при рождении ребенка – как оформить в Крыму

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пособия и выплаты, отделение социального фонда россии по республике крым, новости крыма, крым, семья, соцзащита