В Крыму пересмотрят отказы в выплате единого пособия многодетным семьям - РИА Новости Крым, 05.05.2026
В Крыму пересмотрят отказы в выплате единого пособия многодетным семьям
Отделение Социального фонда России по Республике Крым проактивно пересмотрит выплаты единого пособия многодетным семьям с превышением дохода на 10%, сообщает... РИА Новости Крым, 05.05.2026
21:08 05.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Отделение Социального фонда России по Республике Крым проактивно пересмотрит выплаты единого пособия многодетным семьям с превышением дохода на 10%, сообщает пресс-служба учреждения.

"С 22 мая Отделение Социального фонда России по Республике Крым автоматически оформит единое пособие многодетным семьям, которые в 2026 году обращались с заявлением на продление выплаты, но получили отказное решение по причине незначительного превышения дохода (до 10%)", – говорится в сообщении.

Как отметили в Социальном фонде, для многодетных семей Крыма допускается незначительное превышение среднедушевого дохода, но не более 10%, то есть не более 20 208 рублей на каждого члена многодетной семьи. В этом случае единое пособие будет установлено в размере 50% от величины регионального прожиточного минимума на ребенка – 8 910 рублей.

"Отделение СФР по Республике Крым автоматически пересмотрит все ранее принятые (с января 2026 года) отказы многодетным семьям из-за указанного превышения дохода. О вынесенном решении родителей уведомят через портал Госуслуг", – проинформировали в отделении.

Единое пособие – социальная выплата для семей с детьми до 17 лет и для беременных, вставших на учет до 12-й недели. Право на получение единого пособия имеют семьи с доходом ниже прожиточного минимума на человека. С 1 января 2026 года размер федерального прожиточного минимума на душу населения составляет 18 939 рублей в месяц. Размер выплаты на каждого ребенка в зависимости от уровня дохода семьи составляет 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей.
Как ранее заявлял зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, единое пособие в России получают девять миллионов семей.
