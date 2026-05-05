В Крыму отреставрировали памятник на Братской могиле воинов-танкистов
2026-05-05T15:43
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В крымском селе Грушевка в Судаке открыт после реставрации памятный знак на Братской могиле советских воинов-танкистов. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
"В канун Дня Великой Победы в селе Грушевка города Судак после реставрации открыт памятный знак на месте Братской могилы советских воинов-танкистов. Ранее мы посещали этот объект и взяли обязательство восстановить его", - написал Константинов в своем канале в МАКС.
Глава крымского парламента отметил, что в этом году три памятника Великой Отечественной войны были реконструированы за счет средств депутатов Госсовета, попечителей мемориального комплекса "Концлагерь "Красный", предпринимателей и банковских структур.
Кроме того, в Грушевке после капремонта открыт Дом культуры с библиотекой, актовым залом на 428 мест, конференц-залом и музеем, добавил Константинов.
