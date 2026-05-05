В Крыму отреставрировали памятник на Братской могиле воинов-танкистов

В крымском селе Грушевка в Судаке открыт после реставрации памятный знак на Братской могиле советских воинов-танкистов. Об этом сообщил председатель Госсовета...

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В крымском селе Грушевка в Судаке открыт после реставрации памятный знак на Братской могиле советских воинов-танкистов. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.Глава крымского парламента отметил, что в этом году три памятника Великой Отечественной войны были реконструированы за счет средств депутатов Госсовета, попечителей мемориального комплекса "Концлагерь "Красный", предпринимателей и банковских структур.Кроме того, в Грушевке после капремонта открыт Дом культуры с библиотекой, актовым залом на 428 мест, конференц-залом и музеем, добавил Константинов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе в канун Дня Победы привели в порядок 130 памятниковВ Крым привезут частицу Вечного огня из Александровского сада в МосквеВ Севастополе перезахоронили останки 143 защитников города

