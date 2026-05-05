В Крым привезут частицу Вечного огня из Александровского сада в Москве

В Крым доставят частицу Вечного огня из Александровского сада в Москве. Народный фронт начал акцию "Огонь памяти" у стен Кремля, частицы Вечного огня доставят... РИА Новости Крым, 05.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. В Крым доставят частицу Вечного огня из Александровского сада в Москве. Народный фронт начал акцию "Огонь памяти" у стен Кремля, частицы Вечного огня доставят ветеранам Великой Отечественной войны, участникам СВО. Об этом сообщается в канале МАКС Народного фронта в Крыму.В пресс-службе Народного фронта отметили, что в Крыму Огонь памяти традиционно встретят в городе-герое Керчь.Частицу Вечного огня доставят поездом, затем передадут ветеранам, бойцам в зону СВО, а также привезут в Международный детский центр "Артек", уточнили в региональном отделении Народного фронта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС . Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Школьные звонки заменят песни о Великой Отечественной войнеВ России выпускают памятную серебряную монету "Орден Славы"День Победы в Прибалтике: как уничтожали праздник

