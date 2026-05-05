В Крым привезут частицу Вечного огня из Александровского сада в Москве
В Крым привезут частицу Вечного огня из Александровского сада в Москве - РИА Новости Крым, 05.05.2026
В Крым доставят частицу Вечного огня из Александровского сада в Москве. Народный фронт начал акцию "Огонь памяти" у стен Кремля, частицы Вечного огня доставят... РИА Новости Крым, 05.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. В Крым доставят частицу Вечного огня из Александровского сада в Москве. Народный фронт начал акцию "Огонь памяти" у стен Кремля, частицы Вечного огня доставят ветеранам Великой Отечественной войны, участникам СВО. Об этом сообщается в канале МАКС Народного фронта в Крыму.В пресс-службе Народного фронта отметили, что в Крыму Огонь памяти традиционно встретят в городе-герое Керчь.Частицу Вечного огня доставят поездом, затем передадут ветеранам, бойцам в зону СВО, а также привезут в Международный детский центр "Артек", уточнили в региональном отделении Народного фронта.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. В Крым доставят частицу Вечного огня из Александровского сада в Москве. Народный фронт начал акцию "Огонь памяти" у стен Кремля, частицы Вечного огня доставят ветеранам Великой Отечественной войны, участникам СВО. Об этом сообщается в канале МАКС Народного фронта в Крыму.
"Свой старт акция "Огонь памяти" взяла от стен Кремля в Александровском саду. В этом году огонь будет передан более чем 400 ветеранам ВОВ в 71 субъект России, 200 населенных пунктов и в 14 стран мира представителями Народного фронта", - говорится в сообщении.
В пресс-службе Народного фронта отметили, что в Крыму Огонь памяти традиционно встретят в городе-герое Керчь.
Частицу Вечного огня доставят поездом, затем передадут ветеранам, бойцам в зону СВО, а также привезут в Международный детский центр "Артек", уточнили в региональном отделении Народного фронта.
