Рейтинг@Mail.ru
В ДНР медик передавал ВСУ сведения о раненных российских военных - РИА Новости Крым, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260505/v-dnr-medik-peredaval-vsu-svedeniya-o-ranennykh-rossiyskikh-voennykh-1155746227.html
В ДНР медик передавал ВСУ сведения о раненных российских военных
В ДНР медик передавал ВСУ сведения о раненных российских военных - РИА Новости Крым, 05.05.2026
В ДНР медик передавал ВСУ сведения о раненных российских военных
В Донецке задержан мужчина за передачу сведений о местах дислокации подразделений Вооруженных сил РФ, а также о пострадавших в результате обстрелов российских... РИА Новости Крым, 05.05.2026
2026-05-05T10:30
2026-05-05T11:34
донецкая народная республика (днр)
новости
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
обстрелы всу
госизмена
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902805_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a9d1ae84b870cbdf779a821d7ceb8d89.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В Донецке задержан мужчина за передачу сведений о местах дислокации подразделений Вооруженных сил РФ, а также о пострадавших в результате обстрелов российских бойцах. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в УФСБ России по ДНР.Будучи работником одного из медицинских учреждений, он передавал украинским кураторам сведения о пациентах, которые были ранены в результате обстрелов ВСУ. Ранее в Крыму задержали жителя Ялты, передавшего сведения о Черноморском флоте украинским спецслужбам. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шпионил для СБУ: житель Краснодара задержан за госизменуСевастопольца задержали за призывы к убийству русскихФотографировал нефтебазы и корабли - крымчанина осудят за госизмену
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902805_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_434a1615f23b4202785600bb4e9726a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
донецкая народная республика (днр), новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), обстрелы всу, госизмена
В ДНР медик передавал ВСУ сведения о раненных российских военных

ФСБ: в Донецке задержан медработник за передачу Киеву данных о раненых бойцах ВС РФ

10:30 05.05.2026 (обновлено: 11:34 05.05.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В Донецке задержан мужчина за передачу сведений о местах дислокации подразделений Вооруженных сил РФ, а также о пострадавших в результате обстрелов российских бойцах. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в УФСБ России по ДНР.
"ФСБ задержала жителя Донецка за государственную измену. Мужчина установил контакт с украинскими спецслужбами и передавал им сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России на территории Харцызска и Макеевского муниципального округа", – цитирует сообщение ФСБ РИА Новости.
Будучи работником одного из медицинских учреждений, он передавал украинским кураторам сведения о пациентах, которые были ранены в результате обстрелов ВСУ.
Ранее в Крыму задержали жителя Ялты, передавшего сведения о Черноморском флоте украинским спецслужбам. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Читайте также на РИА Новости Крым:
Шпионил для СБУ: житель Краснодара задержан за госизмену
Севастопольца задержали за призывы к убийству русских
Фотографировал нефтебазы и корабли - крымчанина осудят за госизмену
 
Донецкая Народная Республика (ДНР)НовостиФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Обстрелы ВСУГосизмена
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:48Нечем платить военным: на Украине хотят легализовать откуп от мобилизации
11:42Погода в Крыму снова испытывает аграриев на прочность – глава Минсельхоза
11:32Атака БПЛА на Чебоксары сегодня: в регионе планируют ввести режим ЧС
11:25Поедут ли туристы на отдых в Туапсе – туроператоры
10:54В четырех областях Украины пропал свет
10:45Перемирие между РФ и Украиной на День Победы: какую игру ведет Зеленский
10:39Стало известно о состоянии пострадавшей в ДТП с маршруткой в Симферополе
10:30В ДНР медик передавал ВСУ сведения о раненных российских военных
10:13Какой будет погода в Крыму в День Победы
10:06Землю накрыла магнитная буря
09:52"Экспортеры смерти": президент Колумбии заявил о бессмысленных смертях наемников ВСУ
09:35В Симферополе маршрутка снесла остановку - пострадала женщина
09:27Севастопольца задержали за призывы к убийству русских
09:20Крымский мост сейчас - ситуация на утро вторника
09:07Отряд "дяди Володи" – данные ФСБ о расстреле подпольщиков в Крыму
08:57Взрывы слышны вдоль побережья Севастополя – флот проводит тренировку
08:36Экзамен на права: что меняется в России
08:29Пожар в промзоне Ленинградской области локализовали
08:03Оставляют в загончике: что для Европы значит вывод американского контингента – мнение
07:43Праздник наступления лета у крымских татар Хыдырлез
Лента новостейМолния