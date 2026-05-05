В ДНР медик передавал ВСУ сведения о раненных российских военных
В Донецке задержан мужчина за передачу сведений о местах дислокации подразделений Вооруженных сил РФ, а также о пострадавших в результате обстрелов российских... РИА Новости Крым, 05.05.2026
2026-05-05T11:34
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В Донецке задержан мужчина за передачу сведений о местах дислокации подразделений Вооруженных сил РФ, а также о пострадавших в результате обстрелов российских бойцах. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в УФСБ России по ДНР.Будучи работником одного из медицинских учреждений, он передавал украинским кураторам сведения о пациентах, которые были ранены в результате обстрелов ВСУ. Ранее в Крыму задержали жителя Ялты, передавшего сведения о Черноморском флоте украинским спецслужбам. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шпионил для СБУ: житель Краснодара задержан за госизменуСевастопольца задержали за призывы к убийству русскихФотографировал нефтебазы и корабли - крымчанина осудят за госизмену
ФСБ: в Донецке задержан медработник за передачу Киеву данных о раненых бойцах ВС РФ
10:30 05.05.2026 (обновлено: 11:34 05.05.2026)