В четырех областях Украины пропал свет

Во вторник утром четыре области Украины частично остались без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает украинская... РИА Новости Крым, 05.05.2026

2026-05-05T10:54

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Во вторник утром четыре области Украины частично остались без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает украинская национальная компания "Укрэнерго"."Утром новые отключения в Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Харьковской областях", - говорится в сообщении.В частности, о повреждении инфраструктуры сообщил глава Днепропетровской администрации Александр Ганжа."В Кривом Роге с утра изуродована инфраструктура", - написал он в своем Telegram-канале.4 мая сообщалось, что в нескольких регионах Украины прогремели взрывы, повреждена инфраструктура и энергетика. В Черниговской области был поврежден энергетический объект. В результате обесточены более 14 тысяч абонентов в Новгород-Северском районе.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Блэкаут и пожары на Украине – что происходит после ночных ударовРоссия нанесла по Украине удар возмездияВ Киеве полностью уничтожена ТЭЦ

